Reitan halverer støtten til Torget

Saken oppdateres.

Odd Reitan sier til NRK at han mener fremgangen har vært altfor dårlig.

- Jeg er alltid en utålmodig mann og synes dette skulle vært ferdig for lenge siden. Nå har jeg forstått på kommunen at de vil få litt fortgang og det er jo hyggelig, sier Reitan til NRK .

Opprinnelig hadde Reitan og en investorgruppe som også består av blant andre Ivar Koteng lovet 50 millioner kroner til Torvet. Nå vil Reitan i stedet bruke 25 av millionene på Hjertepromenaden han selv lanserte for litt over ti år siden, ifølge NRK.

Lovet penger for over seks år siden

Det var i 2010 at Reitan og Koteng lovet 50 millioner kroner til Torget.

- Er vi flinke, bør vi ha Torget klart før vinteren setter inn høsten 2012, sa Koteng til Adresseavisen i 16. desember 2010.

Akkurat den tidsplanen har ikke blitt fulgt opp. Torget har imidlertid vært gjenstand for store debatter både før og etter pengegaven ble lovet, og flere aktører har beskyldt Trondheim kommune for å la pengene styre byutviklingen .

Senest i april i fjor gikk bystyret i Trondheim inn for en plan for Torget.

Gir til hjertepromenaden

Ifølge NRK ønsker Reitan i stedet å bruke 25 millioner kroner på Hjertepromenaden, som er en del av Hjerteplanen.

Da Reitan deltok på en boligkonferanse i Trondheim i fjor sommer, la han frem en oppdatert versjon av planen som er utarbeidet hans eiendomsselskap E. C. Dahls Eiendom .

Den omfatter blant annet en opplyst promenade rundt Midtbyen, som går på på utsiden av bryggerekkene.

- Jeg legger gjerne 50 millioner i potten om det er et prosjekt jeg har tro på. Enten det er en promenade rundt Midtbyen, underjordisk vei med parkeringsplasser under Olav Tryggvasons gate eller en gondolbane fra Gløshaugen, via Øya og ned til Kalvskinnet, sa Reitan da.

- Ikke dramatisk

Kommunaldirektør for byutvikling, Einar Aassved Hansen, sier at det ikke er dramatisk at støtten fra Reitan halveres. Hansen skal orientere om saken i formannskapet neste uke.

- Kommunen har satt av store beløp i budsjettet til å foreta ombygging av torvet. Vi er ikke helt avhengig av private støtte, men er veldig glad for at Reitan fortsatt stiller med penger, sier han til NRK.

Hansen medgir at prosessen har tatt lang tid, men sier at Torget er det viktigste byrommet i Trondheim og at det er viktig å bruke god tid.