Trondheimsrederi får tilbake millioner etter gammel tvist

Saken oppdateres.

Kravet mot selskapet Gulmar Offshore Middle East Co stammer fra 2009, da trondheimsrederiet bestred kanselleringen av en kontrakt for konstruksjonsskipet «Boa Rover».

Det er selskapet Boa Shipping, et heleid datterselskap av Boa Offshore, som formelt står bak kravet.

Ifølge en børsmelding fra Boa Offshore har selskapet fått tilbake rundt 16 millioner dollar, eller drøyt 130 millioner kroner med dagens valutakurs.

Den regnskapsmessige effekten av innbetalingen vil være på rundt 85 millioner kroner, ifølge selskapet.

Boa Offshore varslet i desember i fjor at de var i en alvorlig finansiell situasjon , og at de ville legge frem en gjeldsplan for de største kreditorene.

Pengene de nå får tilbake vil bli satt på en tredjepartskonto hos Nordisk Skibsrederforening, og vil bli betalt ut som en del av denne restruktureringsprosessen, ifølge børsmeldingen.

Ved utgangen av september hadde rederiet en samlet gjeld på nær 3,4 milliarder kroner, og rundt to milliarder kroner er obligasjonsgjeld som forfaller i løpet av de neste tre årene .

Rederiet solgte «Boa Rover» i 2010.