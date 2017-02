Pendlere og studenter sørger for rekord for Trønderbanen

Saken oppdateres.

- Vi har hatt en fantastisk økning med 7,5 prosent flere reisende i 2016 enn i 2015, sier regiondirektør For NSB Nord, Børge Nilsen.

1,26 millioner reiste med Trønderbanen mellom Steinkjer og Lundamo i Melhus i fjor mot 1,17 millioner året før.

Rekord

- Det er historisk høyt. Økningen har flere årsaker, men at vi har høy punktlige på Trønderbanen betyr nok mye for at mange velger å pendle med tog, sier Nilsen.

Trønderbanen er blitt populær blant pendlere og studenter til blant annet Trondheim, med Rotvoll, Levanger og Steinkjer.

I desember 2014 utvidet Trønderbanen med strekningen Lundamo-Lerkendal. Det har også bidratt mye til økningen siste drøye året.

- Trønderbanen har et oppstykket marked. Mellom Steinkjer-Lundamo skiftes passasjerene ut tre ganger ettersom folk reiser ulike strekninger. Nordtrønderne, for eksempel, bruker Trønderbanen som lokaltog for Nord-Trøndelag. For eksempel fra Levanger-Verdal-Steinkjer. Og så har vi Trondheim-Værnes/Stjørdal eller Lundamo-Heimdal. Dette er i motsetning til for eksempel på pendlerrutene rundt Oslo der de fleste som reiser skal inn til eller ut av sentrale Oslo, sier Hilde Lyng, markeds- og kommunikasjonssjef NSB Nord.

Fornøyde reisende

Trønderbanen scorer også høyt på kundetilfredshet, ifølge NSB. Faktisk er denne lokaltogstrekningen landets aller best likte, ifølge undersøkelser blant de reisende.

- Trønderbanen oppnådde en score på hele 83 av 100 poeng blant de som reiser denne strekningen. Det bidrar nok også til en økning i antall reisende. I tillegg er det behagelig å reise med toget og man slipper å tenke på ting som bompenger og parkering, sier Nilsen.

Lokaltoget mellom Steinkjer og Lundamo har 37 daglige avganger på hverdagene og 16 på lørdag og søndag. Noen av disse blir fulle.

- Det hender noen må stå deler av strekningen. Men vi har tatt ut den kapasiteten vi kan på denne strekningen, sier Nilsen.

Blir konkurranseutsatt

2017 er preget av starten på omstrukturering og strukturendringer som en følge av jernbanereformen. Persontrafikken på flere togstrekninger vil bli konkurranseutsatt i løpet av de kommende årene.

Ifølge regjeringens orientering om Jernbanereformen , er det planlagt trafikkstart for det som kalles trafikkpakke Nord i desember 2019. Pakken omfatter persontogtilbudene på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Raumabanen, Rørosbanen og fjerntogtilbudet på Dovrebanen.

- Dermed vil én operatør få alle disse strekningene, sier Børge Nilsen og legger ubeskjedent til:

- Det anbudet skal vi vinne. Ingen andre kan dette bedre enn vi opp mot dagens rammebetingelser. Tilbudet er tilnærmet optimalisert.