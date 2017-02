Sparebank 1 Markets kjøper Reitan ut av finanshus

Saken oppdateres.

Sparebank 1 Markets etablerer nå kapitalforvaltning som eget forretningsområde med utspring i forvaltningsmiljøer i Trondheim og Tromsø, melder Sparebank 1 SMN i en børsmelding.

Sparebank 1 Markets kjøper Allegro Kapitalforvaltning i Trondheim, som er eid av Sparebank 1 SMN og Reitangruppen, med henholdsvis 90,1 prosent og 9,9 prosent. Det var Magnus Reitan som etablerte Allegro Kapitalforvaltning i 1998.

I tillegg kjøper Sparebank 1 Markets Sparebank 1 Nord-Norge Forvaltning i Tromsø.

Forvalter ti mrd.

De to selskapene fusjoneres og blir spydspiss i Sparebank 1 Markets nysatsing på kapitalforvaltning, med en samlet forvaltningskapital på nær ti milliarder kroner, står det i børsmeldingen.

- Kapitalforvaltning blir et nytt og spennende forretningsområde som vil komplettere produkttilbudet i Sparebank 1 Markets. Jeg er overbevist om at dette vil styrke miljøene både i Trondheim og Tromsø. Det er her spesialkompetansen innen kapitalforvaltning finnes, og den skal vi bygge videre på, sier administrerende direktør Stein Husby i Sparebank 1 Markets i meldingen.

Sparebank 1 SMN er den største eieren i Sparebank 1 Markets, og eier 74 prosent av selskapet.

Formuende privatpersoner

Det nye forretningsområdet i Sparebank 1 Markets skal ledes fra Trondheim. Forretningsområdet skal ledes av administrerende direktør Alf Kåre Karoliussen i Allegro Kapitalforvaltning.

Allegro har en forvaltningskapital på rundt 6,5 milliarder kroner og tolv ansatte.

Kundene til Allegro Kapitalforvaltning er hovedsakelig formuende privatpersoner, organisasjoner med overskuddslikviditet, stiftelser og offentlige institusjoner.

Vil selge flere spareprodukter

Det nye fusjonerte kapitalforvaltningsselskapet vil søke konsesjon for forvaltning av fond, for å selge flere produkter og tjenester på området. Allegro Kapitalforvaltning har konsesjon for aktiv forvaltning.

- I tillegg til denne nysatsingen ansatte Sparebank 1 Markets for noen dager siden flere erfarne medarbeidere fra Swedbank Norge. Gjennom disse to grepene styrker vi vår posisjon i kapitalmarkedet vesentlig, sier Stein Husby i børsmeldingen

Sparebank 1 Markets har nylig ansatt to aksjemeglere som tidligere jobbet i Pareto i Trondheim. Det er Ståle Slind og Anders Mosknes. Sparebank 1 Markets har etter dette fem aksjemeglere i Trondheim.