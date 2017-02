Coop vekstvinner i 2016

Saken oppdateres.

Det kommer ikke som noe sjokk at de offisielle tallene fra analysebyrået Nielsen viser det samme som lekkasjer gjennom året har tydet på: Norgesgruppen og Coop vokste i fjor mest med henholdsvis 1,1 og 1,5 prosent, mens Rema 1000 øker sin markedsandel med beskjedne 0,2 prosentpoeng. Bunnpris står stille på 3,9 prosent fra 2015 til 2016.

- Umåtelig viktig

- Coop er jo vekstvinner i 2016, og det er vi veldig godt fornøyde med. Vi legger bak oss to gode år, der vi har økt vår merkedsandel. Resultatmessig ser vi at vi har fått god effekt av Ica-oppkjøpet. Vi stadfester vår posisjon og det er vi veldig godt fornøyd med, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør for Coop Midt-Norge og styremedlem i Coop Norge.

- Hva betyr det, egentlig, hvor store markedsandeler man har?

- Det er bortimot «liv og død», det å ha den posisjonen vi har nå. Det har mye å si for hvor store innkjøpsvolum vi kan ha og følgelig vilke avtaler vi får med leverandørene. Volum betyr også mye for å få til engod distribusjon. Umåtelig viktig for konkurransekraften vår, sier Skei som fra 1. juni vil lede landets nest største samvirkelag når Coop STeinkjer fusjoneres inn i Coop Midt-Norge etter vedtak i de to seslakpenes styrer forreige uke.

Et tøft år

Likevel, analysen som blir offentliggjort i dag er fasiten på noe det er snakket mye om de siste månedene, kanksje hele 2016. Det har ikke gått like bra med Rema som med deres to argeste konkurrenter. Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Spar og Joker er fortsatt desidert størst og vokste også i fjor. Særlig er det Kiwi-kjeden som bidrar her.

Adresseavisen har tidligere fortalt om Remas relativt tøffe år 2016 , da de igjen måtte finne plassen bak Coop i størrelse, ledet et turbulent oppgjør med søndagåpne butikker og anmeldelse av konkurrentene, samt salgsspekulasjoner og tapet avinnkjøpsavtalen for Bunnpris til Norgesgruppen.

Og det er mange år siden Rema 1000 har hatt så dårlig markedsvekst som i 2016.

Vi nordmenn brukte hele 169,4 milliarder kroner på dagligvarer i fjor. Markedsandelstallene som kommer i dag, viser hvem av våre fire nasjonale dagligvareaktører som sitter igjen med hvor stor andel av disse milliardene. Det er forøvrig forsvinnende lite av pengene som går andre steder: Øvrige aktører i dagligvarehandelen har forsvinnende 0,1 prosent av markedet i Norge.

Før Æ

Markedsandelene fordeler seg slik:

Norgesgruppen opp 1,1 prosentpoeng til 42,3 prosent. Coop opp mest med 1,5 prosentpoeng mer enn i 2015 til 29,4 prosent. Rema 1000 opp 0,2 prosentpoeng til 24,4 og Bunnpris altså null i økning med fortsatt 3,9 prosent andel av markedet.

Disse tallene viser utviklingen i løpet av året før lanseringen av Remas Æ og før konsekvensene av kjedens nye bestevennstrategi på leverandørsiden ble kjent.