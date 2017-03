Legger ned i Stjørdal - 12 mister jobben

Saken oppdateres.

Stjørdalens Blad melder at Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence Systems, på et allmøte onsdag 1. mars meddelte at deres avdeling i Stjørdal legges ned . Dette innebærer at 12 ansatte mister sine arbeidsplasser.

- Årsaken til at vi legger ned er markedsutsiktene fremover, sier Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør i Kongsberg Gruppen.

- Det er beklagelig, men det var ikke noe alternativ å fortsette virksomheten i Stjørdal.

LES OGSÅ: Investeringer i kø i Stjørdal sentrum

LES OGSÅ: NHO-sjefen hyller trøndersk reiseliv

Kan få jobb i Trondheim

Lie sier Kongsberg Gruppen nå er innstilt på å finne gode løsninger til dem som er berørt ved avdelingen.

- Vi vil gjennom samtaler med de ansatte finne en best mulig overgang når vi etter hvert stenger kontoret. Alle vil få tilbud om å fortsette å jobbe for selskapet, men ved andre lokasjoner.

Kongsberg Gruppen har sin hovedaktivitet innenfor romfart og forsvar i Kongsbergregionen og de fleste ansatte vil tilbys stillinger der.

- Men vi har også aktivitet innen andre forretningsområder i Trondheimsregionen, så det finnes alternativer dersom behov og riktig kompetanse er tilstede.

LES OGSÅ: Norsk romindustri reddet i tolvte time

LES OGSÅ: Trøndelag skriker etter sykepleiere og håndverkere

Trolig slutt over sommeren

- Det kom jo som en overraskelse på mange av de ansatte, men det har vært gjort kostnadstiltak og reduksjoner der tidligere, så de har vært klar over hvilken situasjon vi er i, sier Lie.

Kommunikasjonsdirektøren sier de ikke har et eksakt tidspunkt for nedleggelse, men at det vil bli klart etter samtaler med de ansatte.

- Trolig blir det rett over sommeren, sier Lie.

Roger Skogmo, avdelingsleder for Kongsberg Defence & Aerospace i Stjørdal, ønsker ikke å kommentere saken da Adresseavisen tok kontakt onsdag kveld.