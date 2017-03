NTE får millionavtale med nye Trøndelag

Saken oppdateres.

Avtalen er verdt fire millioner kroner i året, og har varighet i opptil syv år, opplyser administrerende direktør Svein Olav Munkeby i NTE Marked til Adresseavisen.

Totalt skal selskapet levere fiberbredbånd til 100 steder i Sør- og Nord-Trøndelag, inkludert til videregående skoler, tannhelseklinikker og administrasjonsbygg.

Økt kapasitet

Munkeby sier at det er særlig viktig for skolene, som nå får et skikkelig løft i bredbåndskapasiteten. Han sier at de skal levere bredbånd med gigabit-kapasitet, noe som gjerne vil bety en tidobling sammenlignet med i dag.

- Tidligere hadde det offentlige bedre kapasitet enn det vi hadde privat, men nå har vi fått bedre løsninger hjemme. Dette vil være viktig særlig for den digitale klasseromsundervisningen, sier Munkeby.

Han sier at elever i små kommuner nå også skal få tilgang på like god bredbåndskapasitet som elever i Trondheim eller Steinkjer.

Strategisk satsing

NTE har bygd ut fiberbredbånd i drøyt ti år, først i nordfylket og senere også i Sør-Trøndelag. I fjor høst kjøpte NTE telekomvirksomheten til Fosenkraft , og overtok dermed fibernettet til nesten 1600 husstander i Ørland og Bjugn.

Munkeby anslår at de har rundt 40 prosent av kundemassen i sørfylket, og at den nye avtalen også er strategisk viktig for NTE.

- I Nord-Trøndelag startet vi utbygging gjennom avtaler med kommunene, og det gjorde at vi kunne bevege oss utover og realisere bygdefiberprosjektene våre, sier Munkeby, som tror dette vil gi de samme mulighetene i sør.

Det er rundt 30 steder som får nytt fiberbredbånd, mens på de øvrige stedene vil kapasiteten bli økt, ifølge NTE.