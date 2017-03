Reitans YX-stasjoner får superraske elbilladere

Saken oppdateres.

YX har inngått en avtale med danske Clever og det internasjonale energiselskapet E.ON om etablering av det de selv kaller ultra-raske elbilladere langs de største transportkorridorene i Norge. Ladestasjonene kan levere en effekt på 150 kW og mer, ifølge en pressemelding fr Reitangruppen torsdag.

I første omgang vil 20 YX-stasjoner på hovedfartsårene mellom Oslo og byene Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Ladepunktene blir satt opp i løpet av 2018 og 2020.

Skandinavisk nettverk

Reitangruppen eier YX-kjeden gjennom Uno-X Gruppen, et av Reitans fem forretningsområder ved siden av Rema 1000, Reitan Convenience, Reitan Kapital og Reitan Eiendom.

YX-kjeden er drivstoffleverandør til 210 betjente bensinstasjoner i Norge. Ifølge pressemeldingen er det driverne av disse stasjonene som har etterspurt ladepunkter for elbil.

Gjennom avtalen med Clever og E.ON tilrettelegges det nå for at YX selveiere får denne muligheten.

- Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge. Parallelt med en stadig økende andel biodrivstoff, tror vi fremtiden består av flere ulike nullutslippsalternativer. Elbilen blir en viktig del av fremtiden. Clever driver et profesjonelt og veletablert ladenettverk i Danmark og Sverige og sammen med E.ON har de ambisjoner om å etablere det raskeste ladenettverket i Europa. Det betyr at våre selveiere nå kan tilby kundene den beste ladeløsningen på sine stasjoner, sier Thor Kristian Korsvold, daglig leder i YX-Norge AS i pressemeldingen.

Fra Roma til Trondheim

Clever, som omtales som e-mobility service leverandør, er målet et elbilnettverk på tvers av landegrensene.

- Vi ønsker å etablere et nettverk av ultra-raske ladestasjoner langs hovedfartsårene i hele Europa, slik at elbilister kan kjøre enkelt og effektivt fra Roma i Italia til Trondheim i Norge. Norge er det landet i Europa som har kommet lengst i overgangen til elbiler. Vår tilstedeværelse i Europa vil gi elbilistene i Norge tilgang til ultra-rask lading både lokalt og i resten av Europa. Samarbeidet med YX sikrer oss noen av de beste lokasjonene langs transportkorridorene i Norge, og vi ser frem til å jobbe sammen med den fremtidsorienterte YX kjeden, sier Casper Kirketerp-Møller, administrerende direktør i Clever i meldingen.