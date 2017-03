Arbeidsledigheten blant unge faller

Saken oppdateres.

2,6 prosent av arbeidsstyrken i Sør-Trøndelag var uten arbeid ved utgangen av februar. Det er en nedgang på elleve prosent fra samme måned i fjor, skriver Nav i en pressemelding.

Lagt sammen med personer på arbeidsrettede tiltak, er bruttoledigheten på 3,3 prosent.

Arbeidsledigheten faller i alle aldersgruppene, bortsett fra blant de eldste. Den går mest ned blant de yngste, og blant de under 30 år har ledigheten falt med 17 prosent.

- Det er gledelig at ungdomsledigheten synker. Ungdom er en prioritert gruppe i Nav og mange har deltatt i arbeidsrettede tiltak som arbeidspraksis og opplæring. Vi vet at unge kan få lange løp i Nav-systemet dersom de ikke kommer tidlig ut i arbeid eller aktivitet, sier fylkesdirektør Bente Wold Wigum i Nav Sør-Trøndelag i en pressemelding.

Mest ned i bygg og idustri

Det er en nedgang i arbeidsledigheten i de fleste yrkesgruppene i Sør-Trøndelag. Innen bygg og anlegg og industri faller den mest, og over 20 prosent.

- At ledigheten synker i de fleste yrker viser at vi har et velfungerende arbeidsmarked i fylket. Vi ser også at det så langt i år har vært god stillingstilgang, og da spesielt innenfor bygg og anlegg og industri. Også innenfor reiseliv og transport, samt kontorarbeid er økningen i nye stillinger betydelig, sier Wigum i pressemeldingen.

Kun blant akademikere er det en økning i arbeidsledigheten.

Lavest i Osen

I Trondheim er ledigheten 2,7 prosent, og den er ned sju prosent fra i fjor. 2 767 personer er helt ledige i Trondheim.

Arbeidsledigheten er halvert siden i fjor i kommunene Osen, Agdenes og Midtre Gauldal, og Osen har lavest ledighet i fylket med 0,6 prosent.Ledigheten er høyest i Rissa, med 4,3 prosent.

Lavest i nord

I Nord-Trøndelag er arbeidsledigheten enda lavere enn i sør. 2,3 prosent er helt ledige, 1,2 prosent er delvis ledige og 0,7 prosent er på tiltak.

Ved utgangen av februar var det registrert 1592 helt ledige arbeidssøkere i Nord-Trøndelag. Dette er 17 prosent færre enn på samme tid i fjor.

Kun Sogn og Fjordane, Oppland og Troms har lavere ledighet enn Nord-Trøndelag, skriver Nav Nord-Trøndelag i en pressemelding.

Hver tredje under 30

Også i Nord-Trøndelag faller ledigheten mest blant de unge, i alderen 20 -29 år. Blant denne gruppen har antallet ledige gått ned med 155 personer, det vil si at 26 prosent færre er ledige enn i februar i fjor.

- Dette er kjempepositivt, og er ei utvikling vi har sett ei stund nå i alle deler av fylket. Vår situasjon med lav ledighet og etterspørsel etter arbeidskraft gir nok noe av forklaringen. Samtidig har vi særlig det siste året fått et langt tettere samarbeid med arbeidsgiverne, nettopp for å få flere unge og andre ut i arbeid, eller opplæring. Dette har klart gitt gode resultater, både for mange av våre arbeidssøkere og for arbeidsgiverne, sier fylkesdirektør Vegard Rydningen i Nav Nord-Trøndelag i pressemeldingen.

Fortsatt er nesten hver tredje ledige i Nord-Trøndelag under 30 år.

På landsbasis falt ledigheten for tredje måned på rad i februar, og den er nå på 3,1 prosent. I februar i fjor var den på 3,3 prosent.