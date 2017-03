Boligprisene fortsetter opp

Saken oppdateres.

Prisene i Trondheim har dermed steget mindre enn i landet samlet, hvor boligprisene steg med 0,8 prosent i februar.

Også de siste 12 månedene har prisene steget mindre i Trondheim enn på landsbasis. I Trondheim steg prisene 9,9 prosent det siste året, mens de på landsbasis steg hele 13 prosent, viser ny statistikk fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

- 2017 har som forventet startet med en solid vekst i boligprisene, og særlig Oslo har hatt en sterk oppgang i februar med 1,6 prosent. Likevel har året så langt hatt en mer moderat pristrend enn det vi hadde i store deler av fjoråret. Vi forventer at denne utviklingen vil vedvare i månedene som kommer, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

LES OGSÅ: Nesten 1000 vil leie bolig før de kjøper den

Ned i Nord-Trøndelag

Både i Bergen, Stavanger og Tromsø steg prisene mindre enn i Trondheim i februar. I Bergen og Stavanger økte de med 0,4 prosent, og i Tromsø med 0,5 prosent.

I Sør-Trøndelag utenom Trondheim steg boligprisene i februar med 0,4 prosent, og i Nord-Trøndelag falt de med 0,1 prosent sammen måned.

Koteng får rundt 100 millioner etter salg av boligprosjekt.

Venter innstramming vil virke

Det er i østlandsområdet prisene særlig stiger, og Oslo skiller seg ut med en vekst på 24 prosent de siste 12 månedene.

- Det er fortsatt for tidlig å si om boliglånsforskriften har fått effekt i boligmarkedet. Vi forventer at den innstrammede forskriften vil dempe markedet mer i de kommende månedene, og da sannsynligvis spesielt i Oslo. Det er grunn til å anta at noe færre førstegangskjøpere nå får boliglån, samt at det blir noe færre som får store lån til de aller dyreste boligene og sekundærboliger, sier Dreyer i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Her koster hytta 660 000 kroner mer enn i landet for øvrig

Flere boliger solgt

I februar ble det solgt 362 boliger i Trondheim, og det er 3,7 prosent flere sammenlignet med samme måned i fjor. Det ble lagt ut 413 boliger for salg i februar, og det er 3,2 prosent flere enn i fjor.

- Det er store regionale variasjoner i tilbudssiden, selv om det for landet totalt er likt som i fjor. I Bergen og Oslo er det lagt ut vesentlig færre boliger for salg så langt i år, mens i Stavanger og Trondheim har det vært en større økning. Disse forskjellene kan få en betydning for utviklingen i de regionale markedene i månedene som kommer, sier Dreyer i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Over alle støvleskaft i Oslo

Snittboligen koster vel 3 mill.

Det tok 21 dager å selge en bolig i Trondheim i gjennomsnitt i februar. Det er raskere enn på landsbasis, hvor gjennomsnittlig salgstid var 38 dager.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster nå cirka 3 090 000 kroner.