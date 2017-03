En milliard bruker læringsspill utviklet av NTNU-professor

Saken oppdateres.

Kahoot har nådd 40 millioner månedlige aktive brukere og én milliard spillere, skriver selskapet i en pressemelding.

40 millioner månedlige aktive brukere av plattformen er en vekst på 60 prosent fra samme tidspunkt i fjor. 67 prosent av brukerne er i USA.

Hele 110 millioner spill er spilt på plattformen til nå, og 15 millioner av dem er offentlig tilgjengelige spill, også kalt kahoots. I Norge har flere enn 600 000 brukere registrert seg i Kahoot. Her i landet er Kahoot spilt 2,5 millioner ganger, med over 16 millioner spillere siden 2013.

En av Norges beste forelesere bruker Kahoot.

NTNU-suksess

Kahoot er en av de raskest voksende læringsplattformene i verden. Professor i spillteknologi ved NTNU, Alf Inge Wang, hadde ideen til og har vært med på å utvikle quizspillet. Kahoot omtales gjerne som en av NTNUs største, internasjonale teknologisuksesser.

Administrerende direktør Erik Harrell i Kahoot sier i pressemeldingen at Kahoot er stolte over å ha nådd én milliard spillere.

- Vår visjon er å gjøre læring morsomt og engasjerende for alle, på tvers av alder, geografi og kultur, både i klasserommet og utenfor. Vi ønsker å skape det beste, mest relevante, globalt tilgjengelige læringsverktøyet, og med totalt én milliard spillere så langt kan vi med stolthet si at vi nærmer oss dette målet. Nå satser vi videre ved å investere i utvikling. En rekke nye spill og spillformater, mobilapper og mye annet spennende er under utvikling, både for bedrifter, merkevarer, publisister og våre eksisterende brukergrupper, sier Harell i meldingen.

Vil forbedre læring

Kahoot ble lansert i 2013. Spillene lages, spilles og deles i nærmere 200 land.

Visjonen til Kahoot er å forbedre læring og utdanning globalt, ved å hjelpe mennesker i alle aldre og i alle situasjoner med å oppdage magien som oppstår i et læringsøyeblikk, skriver selskapet i pressemeldingen.

Kahoot har i dag kontorer i Oslo, London og Austin i USA.

Les hvordan Kahot vil revolusjonere måten vi lærer på.

Microsoft inn i Kahoot

Microsoft kjøpte seg inn i Kahoot i september i fjor , da spillselskapet hentet inn 85 millioner kroner. Foruten Microsoft Ventures, som er den nye investeringsarmen til det globale IT-selskapet, gikk Creandum og Northzone inn med penger. De to sistnevnte var inne i Kahoot fra før. Pengene ble hentet inn for å øke tempoet i den globale satsingen til Kahoot.