Reitan fikk overskudd på fire milliarder kroner

Saken oppdateres.

Reitangruppen fikk en omsetning på 89 milliarder kroner i fjor, mer enn noen gang tidligere.

- Vi har bedret den underliggende drifta med over 30 prosent og legger igjen frem et rekordresultat. Det har vært et arbeidsår, sier Odd Reitan om resultatet.

Omsetningen er en økning på 3,7 milliarder kroner sammenlignet med 2015.

Reitangruppen har bedrifter som dagligvareskjeden Rema 1000, kioskkjedene Narvesen, 7-Eleven, Pressbyrån og R-Kioski, bensinstasjonkjeden Uno-X og en rekke næringseiendommer i porteføljen i Reitan Eiendom.

Plusser på 7,4 mrd i kassa

I tillegg har selskapeti fjor etablert Reitan Kapital, ledet av yngstesønn Magnus Reitan, som skal forvalte familieimperiets milliarder. Han får altså enda mer i kassa etter et resultat før skatt på hele 7,4 milliarder når man inkluderer gevinsten etter salget av aksjene i svenske Axfood på 3,4 milliarder kroner.

Konsernet er til stede i syv europeiske land.

4 milliarder i overskudd

I 2015 passerte resultatet før skatt for første gang tre milliarder kroner. I 2016 økte driftsresultatet med godt over en halv milliard kroner, og endte på like i underkant av 4 milliarder kroner.

Kioskvirksomheten, som er organisert under selskapet Reitan Convenience, økte også omsetningen i løpet av fjoråret. Økningen ble på en halv milliard, og endte på 15,9 milliarder kroner.

For bensinstasjonene ble det registrert en liten nedgang i omsetningen, fra 9,6 milliarder i 2015, til 8,5 milliarder i fjor.

Solgte seg ut av matvarekjempe

Selskapet solgte seg i løpet av fjoråret helt ut av det svenske matkonsernet Axfood. Fra å ha vært oppe i 15,6 prosent eierandel har Odd Reitan og sønnene solgt seg gradvis ned. Totalgevinsten ble på rundt 5 milliarder norske kroner, hvorav 3,4 milliarder i 2016.

Rema sliter i motbakke oppimot konkurrentene i Norge der ferske markedstall viser at konkurrentene Coop og Norgesgruppen rykker ifra. Aftenposten kunne mandag melde om en organisk omsetningsnedgang på 3,6 prosent for Rema 1000 Norge for februar 2017. Dette ifølge uoffisielle tall.

Hva butikkene i Norge har av omsetningsutvikling er foreløpig ikke kjent. For resultatet som legges frem på Lade i dag, er for hele Rema-konsernet. Den viser en omsetningsvekst på 7 prosent og resultatforbedring på drift at Rema 1000 er fremdeles Reitangruppens største melkeku.

Rema med 2,2 mrd i pluss

Når hele driften inkluderes, med Rema 1000 Danmark, distribusjon og datterselskap i industri, ender driftsresultatet i Rema 1000 på 2,2 milliarder kroner mot 1,9 milliarder kroner i 2015.

I Danmark nådde Rema 1000 en milepæl ved å etablere seg som landets nest største dagligvarekjede.

- 2016 ble et godt år for Rema 1000, sier Rema-topp Ole Robert Reitan i pressemeldingen.

Han poengterer at «Aldri før har Rema 1000 solgt så mange varer – til så lave priser – som i 2016».

- I Norge har vi rigget oss for videre vekst i årene som kommer. Vi har tatt markedsandeler i et krevende marked som har gått fra fire til tre dagligvareaktører. Det viser oss at vi jobber med de rette tingene, og at vi har lagt gode og langsiktige planer for veien videre, sier administrerende direktør i Rema 1000, Ole Robert Reitan.

Les også: Har innkassert totalt nær 5,5 milliarder kroner på sine Axfood-aksjer.

Les også: Rekordresultat for Reitan

Les også: Reitans «oljefond» i lillebrors hender