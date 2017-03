Nuria beviste at det umulige er mulig

Saken oppdateres.

- Hvis noen sier til meg at noe er umulig, så bestemmer jeg meg bare for å bevise at det er det mulig.

Det sier Nuria Espallargas (37) som kom flyttende fra Barcelona til Trondheim og NTNU for å forske. Her knekte hun koden for spraycoating av det harde stoffet silisiumkarbid på industrielle applikasjoner, som biler og fly, og med oppfinnelsen etablerte hun selskapet Seram Coatings i 2014.

Under årets Technoport, som i år ble åpnet på kvinnedagen, ble hun hedret med prisen «Female Entrepreneur 2017».

Rekordmange kandidater

Innovasjon Norge har delt ut denne prisen hvert år siden 2009, men i år bestemte de at prisen skulle gå til en teknobedrift.

De trodde det dermed ble færre kandidater å velge mellom, siden teknologibransjen har en hovedvekt av menn, men der tok de feil.

- Det kom inn hele 54 gode forslag, det er en økning på hele 24 prosent fra året før. Så om noen sier det ikke finnes kvinnelige gründere innen teknologi, så er det falske nyheter, sier Anita Krohn Traaseth, direktør i Innovasjon Norge. Etter en siling sto de igjen med tre finalister, som alle møtte på Technoport.

Der ventet kronprinsparet og to statsråder, for å hedre alle finalistene og avsløre vinneren.

Dette var de tre finalistene:

Marianne Haugland Hindsgaul fra Bubbly Group, Siv Hilde Houmb fra Secure-NOK og altså Nuria Espallargas fra Seram Coatings.

Vinner fra teknologihovedstaden

- Det er ekstra stas å dele ut prisen her i Trondheim, siden dette er selve teknologihovedstaden, sier Krohn Traaseth. Og så ble det også en vinner fra NTNU.

- At jeg vinner prisen håper jeg inspirerer andre kvinner til å følge drømmen sin. Da jeg begynte å forske på å pulveriserer silisiumkarbid for å kunne bruke det om spray, sa alle til meg at det er umulig. Mange har prøvd og ingen har fått det til. Da måtte jeg jo få det til, sier Espallargas som også fikk skryt av juryen for å ha kommersialisert oppfinnelsen. Seram Coatings holder i dag til i Sluppenveien og får stadig flere ansatte.

- Da jeg hadde oppfinnelsen skjønte jeg at nå går toget, og da må jeg være med, sier Espallargas som mottok prisen av næringsminister Monica Mæland, kulturminister Linda Hofstad Helleland og kronprinsparet.

Espallargas fikk med seg 500 000 tilbake til Seram Coatings.