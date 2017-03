Rema henter inn nye påskeegg fra Nidar - fjerner Freias egg

Saken oppdateres.

Påsken nærmer seg, og allerede er det påskegodteri i butikkhyllene.

I fjor fikk Freias påskeegg mye kritikk som en «palmeoljeversting» siden de inneholder mellom 20 og 30 prosent palmeolje. Allerede da truet Rema 1000 med at de ville slutte å selge eggene, og i år holder de lovnadene ettersom det er like mye palmeolje i eggene i år som i fjor.

I stedet har Rema fått Nidar til å gjøre sine påskeegg helt fri for palmeolje.

- I fjor lovet vi våre kunder å fjerne påskeeggene fra Freia dersom de fortsatt inneholdt palmeolje. Dette løftet har vi holdt og er glade for å kunne tilby kundene våre et alternativ som ikke bidrar til avskoging, sier Kaia Andresen som er miljøsjef i Rema.

- Samme smak og kvalitet

I 2014 fjernet Rema palmeoljen i alle egne matvarer og stilte samtidig krav til merkevareleverandørene om å vise til en utfasingsplan. Rema har også som strategi å takke nei til alle nyheter som inneholder palmeolje.

Nidars nye påskeegg er allerede tilgjengelig i alle Rema sine butikker, og sjokoladefabrikken på Strindheim lover at det ikke brukes palmeolje.

- Palmeoljen i disse påskeeggene er erstattet med kokos, shea- og solsikkeolje. Det viser at det er mulig å lage bærekraftige påskeegg uten at det går ut over smak og kvalitet, sier administrerende direktør Jeanette Hauan Fladby i Orkla Confectionery & Snacks Norge.

Anbefales av Regnskogsfondet

Nidar er Orkla-eid, og bekrefter at de nye eggene er laget på bestilling av Rema.

- På etterspørsel fra Rema har vi gjort sjokoladeeggene våre hele og pakket dem i kartong. Inni kartongen finner du en plastskje til å spise eggene med, sier Fladby.

Regnskogfondet er samarbeidspartner med Rema og vet hvilke påskeegg de vil anbefale.

- Palmeoljeindustrien raserer regnskogen og bidrar til å utrydde dyrearter. Det er derfor utrolig viktig at bedrifter som Rema og Nidar gir forbrukerne en mulighet til å velge bort den skadelige palmeoljen når de skal spise påskegodt, sier Lars Løvold, daglig leder i Regnskogfondet i en pressemelding.

Tror på bærekraftig palmeolje

Det amerikanske matvarekonsernet Mondelez International, som eier merkenavnet Freia, har nektet å etterkomme kravet fra Rema om å kutte palmeoljen fra påskeeggene.

– Det vi kan si er at vi fortsatt står bak vår strategi om at boikott ikke er en løsning, men at bærekraftig palmeolje er veien å gå, sier Celin Huseby, kommunikasjonsdirektør i Norden for Mondelez, til E24

– Hvorfor har Nidar klart å fjerne palmeoljen, og ikke Freia?

– Freia Påskeegg er et unik produkt, hvor selve sjokoladen er formet som et helt egg, og fyllet er så mykt og luftig at det kan spises med skje. Produktet dere referer til er ikke det samme som Freia Påskeegg, sier nordisk kommunikasjonsdirektør Celin Huseby i Mondelez til E24.