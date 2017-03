Strid om burgere i retten igjen

Saken oppdateres.

To selskaper som er franchisetakere i McDonald's, Sito som driver McDonald's på Nidarvoll i Trondheim og Carpe Diem Invest fra Bergen, har anket til Borgarting lagmannsrett, etter at de tapte mot McDonald's i Oslo tingrett, skriver Finansavisen. Saken starter neste uke og skal gå over to uker.

Franchisetagere mener McDonald's Norge har misligholdt franchiseavtalene.

Krever elleve millioner

Franchisetakerne hevder de ble tvunget til å selge cheeseburgere til ti kroner stykket med tap fra 2009 til 2014. De krevde derfor elleve millioner kroner i erstatning.

Oslo tingrett frifant McDonald's for erstatningskravet. Men franchisetakerne fikk i dommen medhold i at det kan foreligge en negativ bedriftskultur innad i McDonald's, skriver avisa.

- Fryktkultur

I sluttinnberetningen til ankesaken skriver saksøkernes advokat, Sigurd Knudtzon i Simonsen Vogt og Wiig, at det er en omfattende fryktkultur innad i systemet. Det kan få negative konsekvenser for franchisetakerne dersom de ikke følger ledelsens henstillinger. Typisk at de ikke får fornyet franchisekontrakten, eller ikke får overført den til barna sine, skriver Knudtzon.

McDonald's advokat, Jon Andersen i Ræder, krever at anken forkastes og bestrider samtlige påstander.

