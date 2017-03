Styrtrik bergenser selger seg ut av trønderbank for 163,4 millioner

Saken oppdateres.

Gjennom selskapet Meteva AS har Mohn solgt unna alle egenkapitalbevisene han eide i banken for 163,4 millioner kroner, ifølge en børsmelding fra Sparebank 1 SMN fredag.

To dager tidligere solgte Mohn også hele sin eierpost i Sparebank 1 SR-Bank i Stavanger for 377,4 millioner kroner, og til sammen gir det en salgssum på over 540 millioner kroner.

- Til småpikene våre

Til Dagens Næringsliv sier Mohn at salget er en del av et generasjonsskifte:

- Pengene går til småpikene våre, skriver Mohn i en tekstmelding til DN, og presiserer at i Bergen gjelder «småpike» til man er 90.

Trond Mohn har to døtre, Louise Mohn Larssen (43) og Christine Mohn Furre (46), ifølge avisen.

Han har også sønnen Frederik W. Mohn som i 2014 ble kjøpt ut av familiens investeringsselskap Wimoh , etter striden som oppsto da Frank Mohn-konsernet ble solgt til Sverige for 13 milliarder.

Deler ut

Trond Mohn er også kjent som av Norges mest gavmilde filantroper, og har gitt bort store beløp til blant annet forskning og idrett.

Mohn har til sammen gitt 90 millioner fra sin private formue for å løfte nivået på bildediagnostikken ved St. Olavs Hospital og NTNU, og var hovedpersonen da grunnsteinen for St. Olavs nye PET-senter ble lagt ned i februar i år .

- Min mor sa, «Trond, du er en god gutt». Det har jeg prøvd å leve etter, sa Mohn til Adresseavisen da.

Gjennom Meteva AS hadde Mohn en eierandel på 1,82 prosent i Sparebank 1 SMN, noe som gjorde ham til den åttende største eieren av egenkapitalbevis i banken.

Kjendismilliardærene ute

Salget betyr også at det ikke lenger er noen kjendismilliardærer blant de største eierne i trønderbanken.

Tidligere har både Reitan-familien og Kjell Inge Røkke vært blant de største eierne, men også de har solgt seg ut. Dermed er det fond og institusjonelle investorer som dominerer på listen over de med flest egenkapitalbevis.

Reitangruppen fikk en regnskapsmessig gevinst på rundt 180 millioner da de solgte seg ut av banken i 2013 .