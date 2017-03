Han er verdens tredje yngste dollarmilliardær

Saken oppdateres.

24 år gammel med en formue anslått til 1,6 milliarder dollar. Det gir laksearving Gustav Magnar Witzøe tredjeplassen over verdens yngste dollarmilliardærer, rangert etter alder, på Forbes ferske liste .

Gustav Magnar er sønn av Salmar-gründer Gustav Witzøe og har siden han var tenåring vært medeier i selskapet.

To nordmenn foran

Bare to dollarmilliardærer i verden er yngre, og også de nordmenn. Alexandra Andersen (20) er verdens aller yngste dollarmilliardær og storesøsteren Katharina (21) nest yngstemann på lista. De to har formuen sin fra Ferd-konsernet som er investeringsselskap eid av søstrenes og deres far Johan H. Andresen.

Totalt er det 14 nordmenn på Forbes liste over verdens rikeste . To av dem er trøndere.

Reitan rikeste i Norge

Rikest av alle nordmenn bosatt i Norge, er Rema-gründer Odd Reitan (65) som er nummer 294 på listen totalt. Hans formue er ifølge Fobes på 5,3 milliarder dollar. Skipsreder John Fredriksen har 9,9 milliarder dollar og er på 131.-plass, men med sitt kypriotisk statsborgerskap, er ikke han på Norge-listen.

Rikest i verden er, nok en gang, Microsoft-gründer Bill Gates (61) med nette 86 milliarder dollar i formue. Rikeste kvinne i verden er L'Oreal-arving Liliane Bettencourt (94) fra Frankrike.

