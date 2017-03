Verisure vurderer å flytte nærmere 70 arbeidsplasser bort fra Trondheim

Saken oppdateres.

Alarmselskapet Verisure trenger en større alarmsentral og vurderer å flytte den fra Trondheim til Oslo.

- Verisure er i vekst og vi må derfor se på muligheter for å bygge en ny og større alarmsentral som er hjertet i vår virksomhet, sier Robert Engen, som er driftsansvarlig i bedriften i en e-post til Adresseavisen.

Torsdag fikk de ansatte en e-post fra ledelsen i Verisure med informasjon om at bedriften vurderer å flytte alarmstasjonen til Oslo. De tillittsvalgte har vært i møter med ledelsen og informerer nå de ansatte om deres rettigheter dersom flyttingen blir en realitet.

Ikke tatt en beslutning

- Vi må imøtekomme nye tekniske krav. Samlet gjør dette at vi må investere i en ny alarmsentral. Men som sagt er ingen beslutning om lokalisering tatt, sier Robert Engen i eposten.

Verisure vurderer to ulike alternativer for lokalisering av den nye sentralen.

- Det er naturlig at vi vurderer Trondheim som et alternativ, hvor vi har svært dyktige medarbeidere på plass. Det andre vi vurderer er lokalisering i Oslo hvor vi har hovedkontor og alle andre servicefunksjoner overfor våre kunder, sier Engen.

- Tynt beslutningsgrunnlag

- Ledelsen har informert oss om at de ønsker å bli ferdige med beslutningsprosessen i løpet av mars. Det synes vi at er et tynt beslutningsgrunnlag, sier Kristian Killi Olsen, som er tillitsvalgt i Verisure.

Han sier at de mellom 60 og 70 ansatte har visst at kapasiteten i Trondheim er sprengt og at de har ventet på at noe skulle skje.

- Vi mener likevel at det er kort tid å ta en avgjørelse på, sier Killi Olsen.

- Vi er i en fase hvor vi vurderer alternativene, og de ansatte tas med på råd i denne prosessen. Alle gode innspill og vurderinger vil tas med, før konsernledelsen i Verisure tar sin endelige beslutning på et senere tidspunkt, sier driftsansvarlig Robert Engen.