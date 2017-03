Verftet i Verdal får forsprang på ny storkontrakt

Saken oppdateres.

Arbeidet skal utføres ved Kværners spesialiserte gruppe for design av stålunderstell i Oslo, men ifølge selskapet er den strategisk viktig også for selskapets verft i Verdal der understellene produseres.

- Denne kontrakten er viktig i et lengre perspektiv, med tanke på vår posisjon som ledende leverandør av jacket-design og som EPC-leverandør (design og produksjon av stålunderstellene, journ.anm.). Ved å komme inn på Feed (forstudien, journ.anm.) er vi tett på utviklingen og sikrer oss dermed en god posisjon for fremtidige EPC-kontrakter, sier Tove Strand Trana, Kværners kommunikasjonssjef i Midt-Norge.

Sverdrups fase to

Formålet med studien skal være å utvikle og modne konseptet for stålunderstellet til prosessplattform 2 på Johan Sverdrup-feltet, som er en del av andre fase av feltutbyggingen.

Statoil og medeierne i Sverdrup-feltet varslet tirsdag de går videre med fase to av utbyggingen, og opplyste samtidig at investeringsanslagene for denne fasen er på mellom 40 og 55 milliarder kroner .

I tillegg til Kværner ble Aker Solutions tildelt en forstudie for prosessplattformen, mens Siemens ble tildelt en tilsvarende kontrakt for kraftforsyning fra land.

Rammeavtale

Kværner forstudie-kontrakt har en verdi på seks millioner kroner, og er en del av rammeavtalen som selskapet inngikk med Statoil i 2014.

Tidligere har Kværners verft i Verdal blitt tildelt kontraktene for bygging av tre stålunderstell til Sverdrup-feltet .