Denne Bunnpris-butikken har limousin i disken

I et spesialskap på Bunnpris på Nyborg i Trondheim, henger kam av limousin-okse fra Smøla, til tørrmodning på fjerde uka.

Ikke akkurat dagligdags vare i dagligvaren hvor rom for eksperimentering vanligvis er minimalt.

- Et skritt i en annen retning. Vi må ha standardvarene. Dette har vi fordi det er artig, sier Bunnpris-sjef Christian Lykke om eksempelet.

Nye varer inn

Fra nyttår utvidet Bunnpris sortimentet med om lag 1000 varer i standard-butikkene, og med 2000 flere varer i sine elleve gourmetbutikker, da de byttet grossist fra Rema 1000 til Norgesgruppens Asko. I februar ble det kjent at mathallen i Bøndernes Hus i Midtbyen, blir Bunnpris-butikk og at Bunnpris skal videreføre avtaler med trønderske småskalaprodusenter og åpner for å ta inn mer lokalmat ved utvalgte gourmetbutikker i Trondheim.

Det betyr ikke nødvendigvis at det du fant i mathallen, blir å finne i den nye Bunnpris-butikken ved Prinsenkrysset.

- Der må vi ha mer på farten-varer. Det er det kundetilfanget som avgjør og at butikken ligger ved bussknutepunktet, sier Lykke.

For Bunnpris har mer tro på å flytte spesialvarer til etablerte gourmetbutikker enn å prøve å flytte kundene til mathallen.

- Det er her vi har utstyret, ekspertisen og kundene som vet at de kan få litt ekstra her, sier Lykke og peker særlig til Bunnpris på Nyborg og på Tyholt.

- Ingen fasit

Bak disken på Nyborg, har Mikael Aune blant annet ansvaret med å passe på limousin-kjøttet fra Smøla. Det vanlige for kjøtt du kjøper i dagligvarebutikken, er at det modnes i emballasjen. Kjøttet som tørrmodnes i butikken, krever litt mer arbeid. Men gevinsten blir desto høyere.

- Når kjøttet modnes på benet, blir smaken mye bedre. Det skal henge og fordampe veske i 20 til 40 dager. Akkurat tid er det ingen fasit på, så vi må smake oss frem for at det skal bli bra, sier Aune.

Årsaken til at dette skjer på akkurat denne butikken, er en kombinasjon av kompetansen ansatte har opparbeidet seg på kjøtt og hva kundene har vent seg på å finne her.

- Vi ligger i et boligområde med mange ressurssterke kunder som har råd til å bruke litt mer på mat. Vi har bredere sortiment enn mange andre butikker og det vet kundene våre, sier kjøpmann Magnar Lie.

Var imot skiftet

Han setter stor pris på at Bunnpris har skiftet grossist og har mulighet til å velge i et større sortiment hos Asko enn det Rema 1000 kunne tilby. Bunnpris hadde innkjøp- og distribusjonsavtale med Norgesgruppen frem til de i 2012 skiftet til Rema 1000. Remas profil fokuserer på lav pris på såkalt bestselgere. Norgesgruppens grossist skal forsyne flere konsepter med både lavpris- og supermarkedsprofil. Dermed har deres grossist og distributør Asko et større utvalg.

Og utvalget ble det avgjørende for Bunnpris da ny femårsavtale skulle inngås og gjelde fra 2017.

- Jeg var imot avtalen med Rema fra dag én og det sa jeg klart ifra om til ledelsen i Bunnpris. Det var veldig kjedelig å måtte si til kundene at vi ikke kunne få tak i det de etterspurte. Når vi nå har fått utvidet sortimentet igjen, har vi plutselig adgang til så mye mer, sier Lie.

Kjøttet fra Smøla, og kjøtt fra hereford-okser fra Åsen som denne Bunnpris-butikken også skal selge, er imidlertid ikke kjøpt via Asko. Det er det Bunnpris' eget slakteri som plukker ut og leverer.

- Det er ikke mange utenfor Oslo som selger slikt kjøtt. Det må være lov til å være litt stolt over det man får til, sier Bunnpris-sjefen.

