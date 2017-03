Oslo Børs falt to prosent

Saken oppdateres.

Samtlige av de mest omsatte selskapene på Oslo Børs falt i kurs mandag. Blant de mest omsatte selskapene hadde Norsk Hydro og Aker BP det største fallet. Begge falt 5 prosent. Statoil-aksjen hadde et mer moderat fall på 1,2 prosent.

LES OGSÅ: Slik føles det å tjene sine første millioner

USAs president Donald Trump gikk fredag på et stort nederlag i kongressen da han forsøkte å skrote Barack Obamas helsereform og erstatte denne. Trump fikk ikke med seg nok republikanere til å stemme for å få fjernet Obamas reform og trakk dermed forslaget sitt før det skulle stemmes over i Representantenes hus.

– Om Obamacare blir erstattet, spiller det ingen rolle for børsen her hjemme. Dette handler om manglende styringsdyktighet i USA. Faren er at det blir en stillingskrig mellom kongress og president i verdens største økonomi. Det er dårlige nyheter for alle, sier aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets til Nettavisen .

LES OGSÅ: Milliardutbytte til eierne i Salmar

Også de store børsene i Europa gikk i rødt mandag, men ikke så mye som Oslo Børs. DAX 30 i Frankfurt falt 0,8 prosent, FTSE-100 i London sank 0,7 prosent og CAC 40 i Paris gikk ned 0,2 prosent.

Prisen på nordsjøolje falt gjennom dagen og mandag ettermiddag ble et fat omsatt for 50,6 dollar. Amerikansk lettolje ble solgt for 47,6 dollar fatet.