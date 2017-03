Njord-arbeid verdt 100 mill. legges til Kværner i Verdal

Saken oppdateres.

- Kværner har besluttet at bygging av forsterkningselement (blistere) til Njord A-plattformen skal gjøres i Verdal, skriver Kværner i en pressemelding.

Arbeidet i Verdal starter umiddelbart, mens oppstart i fabrikasjon er planlagt til midten av september i år. Blisterne skal leveres 15. juli neste år.

Adresseavisen har tidligere skrevet at investeringene på 20 milliarder kroner i Njord og nabofeltet Bauge sikrer midtnorske arbeidsplasser i 20 år fremover .

Veier 400 tonn

I pressemeldingen skriver Kværner at arbeidet «omfatter fabrikasjonsengineering, innkjøp, og fabrikasjon av blisterne som skal omslutte og forsterke de fire søylene på skroget og bidra til å øke plattformens flyteevne.».

- Vi har jobbet systematisk over tid med forbedringsarbeid, og gjennom dette vist at det er lønnsomt å gjøre dette arbeidet i Verdal. Sammen med kontraktene på leveranse av stålunderstell til Johan Sverdrup har Kværner i Verdal et solid og forutsigbart fundament som basis for kontinuerlig forbedring og langsiktig planlegging, sier konserndirektør Sturla Magnus for Structural Solutions i Kværner i pressemeldingen.

Blisterne er 21 meter høye og veier om lag 400 tonn hver. Avtalen inkluderer også blant annet maling og transport til Stord.

Startet i 1997

- Dette er et fabrikasjonsarbeid som vi av kapasitets- og kommersielle hensyn normalt setter ut. Men etter å ha vurdert leverandører i inn- og utland, kom vi fram til at den beste løsningen for prosjektet, både med hensyn til pris, kvalitet og leveringspresisjon, var at vi gjorde dette selv i Verdal, sier Jarle Henriksrud, som er Kværners prosjektdirektør for Njord A-oppgraderingen.

Produksjonen ved Njord, som ligger vest for Fosen, startet i 1997, og det var Verdal som leverte skroget. Den gang var det ikke ventet at produksjonen ville vare lenger enn til 2013.