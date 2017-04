132 ansatte i Trondheim bytter arbeidsgiver etter storoppkjøp

Saken oppdateres.

Det betyr at Bravida tar over 132 ansatte som i dag jobber ved Oras' avdelingskontor på Tunga i Trondheim.

Bravida har før oppkjøpet 350 medarbeidere i Trondheim. Til sammen omsetter de to avdelingskontorene en omsetning på 675 millioner kroner, opplyser Bravidas administrerende direktør i Norge, Tore Bakke overfor Adresseavisen.

700 ansatte i Norge

Bravida er totalleverandør av tekniske installasjoner og holder til i alle de nordiske landene. I Norge har selskapet i dag 2450 ansatte.

Oras driver blant annet med rør og ventilasjon, både prosjekt og service. Bedriften har også en automasjonsdel og en elektrodel. Til sammen har selskapet 700 ansatte. Bedriften må ikke forveksles med Oras Armatur, som tidligere hadde fabrikk i Leksvik på Fosen og leverer kjøkken- og baderomsarmaturer.

- Sammenslåingen med Oras er en god industriell løsning, og vi ser betydelige faglige og markedsmessige synergier. Det viktigste for våre kunder er at vi styrker vår posisjon på rør og ventilasjon. Vi vil som en følge av oppkjøpet kunne gi våre kunder et langt bedre tverrfaglig tilbud mange steder, noe det er økende etterspørsel etter, uttaler Bravidas konsernsjef Mattias Johansson i en pressemelding.

Flere svake år

Oras har de siste årene slitt med å levere tilfredsstillende resultater. Etter et kjempeunderskudd i 2013 på over 100 millioner kroner, har selskapets norske virksomhet de siste årene gått med beskjedne overskudd.

Til tross for noen svake år, mener Bravida at oppkjøpet skal gi positive effekter for selskapet allerede i 2017. Bravida hadde i fjor en driftsmargin på 7,1 prosent, og ønsker at Oras skal opp på samme nivå.

- Vi har hatt en god og økende inntjening over tid. Det skyldes at vi er dyktige til å kontinuerlig forbedre oss internt, både med hensyn til hvordan vi arbeider, våre systemer og hvordan vi organiserer oss. Oras-organisasjonen vil nå også få nytte av dette og vi har tro på at oppkjøpet vil bidra positivt til vårt resultat i 2018, sier Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge.

Slår sammen selskapene neste år

Oppkjøpet av Oras må godkjennes av Konkurransetilsynet før transaksjonen kan gjennomføres. Bakke mener dette vil ta rundt tre uker.

Oras-navnet kommer også til å eksistere sammen med Bravida-navnet, inntil videre. Det betyr ifølge Bakke også at det de ansatte vil merke mest i første omgang er at man bytter systemer i bedriften til systemene Bravida har i dag.

- Ved årsskiftet planlegger vi en fusjon av Bravida og Oras. Vi blir en veldig stor arbeidsgiver i Trondheim, sier Bakke til Adresseavisen.

