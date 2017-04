Slik sjekker du om du får skattesmell

Saken oppdateres.

Skattemeldingen, eller selvangivelsen som den var kjent som frem til i år, er nå lagt ut digitalt.

Er du en av dem som ikke har sjekket ennå, kan du se hvordan du gjør det i denne artikkelen. Følg de tre trinnene nedenfor.

1) Gå til Skatteetaten eller Altinn

Forutsetningen for at du skal kunne lese skattemeldingen din for 2016, er at du er registrert som e-bruker hos Skatteetaten.

Gå til Skatteetaten.no , og trykk på "Se, endre eller levere skattemeldingen (selvangivelsen)".

Du kan også gå til Altinn.no og velge "min meldingsboks" i menylinjen like under Altinn-logoen.

2) Logg inn

Når du har kommet til riktig side, har du fire alternative innloggingsmuligheter.

Du kommer til det Skatteetaten kaller ID-porten hvor du får disse valgene:

MinID

BankID

Buypass

Commfides

BankID på mobil

BankID og BankID på mobil er det samme som de fleste bruker på nettbanken sin. Bare trykk på det valget du ønsker å bruke, og følg instruksjonene du ellers gjør når du logger inn på nettbanken.

Har du ikke noen av disse, kan du også bruke MinID . Dette valget forutsetter at du har opprettet en bruker hos Altinn. Har du ikke gjort dette allerede, kan du gjøre det ved å følge denne linken . Når brukeren er opprettet, logger du inn ved å skrive inn fødselsnummeret ditt og det selvvalgte passordet.

Deretter får du en sms med en engangskode som du skriver inn. Du kan også bruke pin-kodene som du får tilsendt sammen med selvangivelsen i stedet for kode på sms, om du ønsker det. Trenger du å bestille nye pinkoder, kan du gjøre det her .

Buypass-innloggingen krever at du på forhånd har bestilt et smartkort og en smartkortleser fra Altinn.

Commfides bruker du ved hjelp av en minnepinne du har fått tilsendt på forhånd. Du kan lese mer om løsningen her .

Får du feilmelding når du prøver å logge deg inn på noen av alternativene? Da kan du gå til Altinns egen side for vanlige feil her .

3) Trykk deg inn på selvangivelsen

Når du har logget inn, kommer du til meldingsboksen din på Altinn (gjelder både om du logger inn via Skatteetaten.no og Altinn.no).

Velg meldingen som har navnet "Skattemelding 2016" . Last ned pdf-filen, og åpne denne når den er lastet ned.

Når du åpner selvangivelsen, får du en gjennomgang av alle inntekter og fradrag som har blitt forhåndsrapporert til Skatteetaten.

Bla nedover, til du kommer til overskriften "Foreløpig beregning av skatter og avgifter 2016" . Den nederste linjen i denne tabellen vil vise hva Skatteetaten har beregnet av restskatt eller skatt til gode.

Anbefaler grundig sjekk

Det er verdt å minne om at beløpet som står at du enten har til gode, eller som du må betale som restskatt i selvangivelsen, ikke er endelig.

Dette er et tall Skatteetaten har beregnet basert på opplysninger de har fått fra din arbeidsgiver, banken din og eventuelle andre institusjoner.

Husk at du selv er ansvarlig for alt som står på selvangivelsen, også eventuelle feil som er rapportert inn av andre. Derfor oppfordrer både privatøkonomer og Skatteetaten til at du går gjennom alle postene i selvangivelsen.

Lurer du på hva du kan få av fradrag, kan du prøve Skatteetatens fradragsveileder .

LES OGSÅ: Folk kan tape store summer på glemte fradrag