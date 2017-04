Trøbbel med innlogging til skattesjekk

Saken oppdateres.

- Det er utfordringer med innlogging til oss dersom man benytter BankID akkurat nå. Bruker du annen innlogging skal det gå bra, sier kommunikasjonsansvarlig i Altinn Jørgen Ferkingstad.

30 000 inne i 8-tiden

I 8-tiden tirsdag morgen var det nærmere 30 000 inne i systemet til Altinn.

De fleste antagelig for å sjekke skatteoppgjøret.

- Det har vært stort trykk siden skatteoppgjøret ble lagt ut mandag kveld. I tiden mellom halv elleve mandag kveld til klokken fem tirsdag morgen hadde rundt 650 000 vært inne, forteller Ferkingstad.

- 90 transaksjoner i sekundet

BankID opplever stort trykk nå i morgentimene.

- Vi er ikke nede, men det går omlag 90 transkasjoner per sekund, og det er mer enn på samme dag i fjor. Det betyr at det går tregt. Dersom folk ikke får logget seg på, oppfordrer vi til å prøve igjen om en stund. Trykket er som regel størst mellom klokken åtte og ni. Vi tror det vil løse seg når trykket avtar og håper at alle får sjekket skatten sin etter hvert, sier Hege Steinsland som er kommunikasjonssjef i BankID.

