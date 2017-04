Klarsignal for milliardutbygging utenfor kysten av Trøndelag

Saken oppdateres.

Investeringene er beregnet til 5,5 milliarder kroner, og Statoil varsler i en pressemelding onsdag formiddag at plan for utbygging og drift nå er godkjent.

Kostnadene ved feltutbygging er omtrent halvert sammenlignet med de opprinnelige anslagene .

– Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til sammen med lisenspartnere og leverandører gjennom å tenke nytt og bruke tid på å modne fram det beste konseptvalget. Trestakk er et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil, i pressemeldingen.

Utbyggingsplanen ble overlevert til olje- og energiministeren i november i fjor , og planlagt produksjonsstart er i 2019.

Trestakk skal knyttes opp til produksjonsskipet Åsgard A, og de forventede utvinnbare volumene er 76 millioner fat.