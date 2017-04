Marte Wivestad kåret til Årets ledertalent

Saken oppdateres.

Med 130 ledere og ledertalenter i salen, ble Marte Wivestad utropt til Årets ledertalent i trondheimsregionen under Ledelseskonferansen 2017 torsdag ettermidag. Wivestad var én av 30 nominerte og ti finalister som konkurrerte om prisen. Alle har blitt referansesjekket grundig gjennom juryintervjuer med arbeidsgivere og kolleger.

Må være under 38 år

Kritierene for å delta er at lederen må være under 38 år, ha lederansvar og kunne vise til resulat over tid.

• Lederansvar: personalansvar, motivator, kompleksitet i lederoppgavene.

• Resultater (over tid): økonomisk, omdømme, verdiskaping, innovasjon/nytenking, bidrag til regionen, samfunnsansvar/etikk.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det blant annet: Marte Wivestad har gjennom 6 år hos MOT løftet organisasjonen til nye høyder, og gitt MOT et internasjonalt perspektiv. Under Martes ledelse viser MOT høyere resultater enn noen gang – resultater som måles både på økonomiske variabler, og effekten MOT har på ungdom.

Mer enn noe annet er hun en kulturbygger, med enorm gjennomføringskraft, som til enhver tid overholder MOT-løftet og passer på at organisasjonen går i riktig retning. Hun beskrives av kolleger som uredd, målbevisst, strukturert og gløder av pågangsmot. Hun beskrives av MOT-grunnlegger Atle Wårvik som svært varm, men samtidig knallhard. Hun trives med i å være leder, tør å ta upopulære valg, og er spesialist på å utvikle folk. Kort sagt kan man si at hun leder andre i å lede seg selv. Hennes inkluderende natur skaper eierskap for alle involverte. Med fokus på resultater og effektivt teamarbeid bidrar hun til å skape en bedre verden både i klasserom og lokalsamfunn.

Andreplassen i Årets ledertalent gikk til Erik Reinertsen, E.A. Smith, mens tredjeplassen gikk til Ingrid Kristin Viken i Azets/Visma.

Det er Adecco Norge og Næringsforeningen i Trondheimsregionen, ved fagrådene Ung Arena og Ledelse og Kompetanse som står bak Årets ledertalent.