Aker BP vil bygge plattformer i Verdal

Saken oppdateres.

Det første prosjektet vil trolig bli en normalt ubemannet plattform på vestflanken av Valhall-feltet, ifølge en pressemelding fra Kværner.

Avtalen dekker både konstruksjon og oppkobling av såkalt faste installasjoner, og innebærer at stålunderstell og plattformdekk til ubemannede plattformer vil bli bygget ved Kværners verft i Verdal.

- At Kværner blir en strategisk alliansepartner med Aker BP gir betydelige forretningsmuligheter. Vår rolle i alliansen betyr at vi kan utnytte ekspertisen og leveringsevnen fra hele Kværners organisasjon på Stord, Verdal og Fornebu, sier Kværners konsernsjef Jarn Arve Haugan i pressemeldingen.

Større plattformdekk og oppkoblinger vil bli gjort ved Kværners verft på Stord.

Rammeavtalen er på seks år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år, ifølge meldingen.

I forrige uke ble det kjent at Kværners verft i Verdal også har fått en kontrakt verdt 100 millioner kroner knyttet til Njord-feltet.

Nylig ble også tildelt en forstudie til ett nytt stålunderstell til Johan Sverdrup-feltet .

Ifølge en pressemelding fra Aker BP har de også inngått enn rammeavtale med Aker Solutions, som består av ingeniørtjenester og innkjøp fra tidlig fase til første olje.

Felles for både Aker BP, Aker Solutions og Kværner er at Kjell Inge Røkkes selskap Aker ASA er den dominerende eieren i selskapene.

I tillegg har Aker BP gitt separate rammeavtaler til Siemens og ABB for for design, leveranse og installasjon av systemer for elektro, instrument, kontroll og telekommunikasjon.

De har også gitt en rammeavtale til selskapet Heerema Marine Contractors for transport og installasjon av innretninger offshore.