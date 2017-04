Lekeland i Trondheim må bytte navn etter trussel om søksmål fra Kaptein Sabeltann

Saken oppdateres.

Fra 1. mai vil lekelandet på kjøpesenteret på Leangen i Trondheim bytte navn, forteller Ida Melhuus i markedsavdelingen ved Sirkus Shopping.

- Vi ble overrasket da vi fikk brevet. Vi mener vi har vårt på det tørre, og at vi tok navnet først. Men i og med at Kaptein Sabeltann er en så stor aktør, så er det enklere at vi bytter navn, sier Melhuus.

Sirkus Shopping driver lekelandet på senteret. Melhuus forteller at da kjøpesenteret valgte å kalle lekelandet for Hiv O` Hoi i 2012, så hadde Kaptein Sabeltann AS registrert merkenavnet Hiv O` Hoi på teaterforestillinger.

- Har god sak

Senere har imidlertid Terje Formoes selskap, Kaptein Sabeltann, fått navnet registrert hos Patentstyret til også å gjelde fornøyelsesparker.

Melhuus forteller at i et brev varsler Kaptein Sabeltanns advokat søksmål, hvis ikke lekelandet Hiv O` Hoi bytter navn.

- Advokaten vår mener vi sannsynligvis har en god sak, fordi vi hadde tatt navnet før de fikk rettighetene til fornøyelsesparker. Men vi blir så små i forhold til Terje Formoe, en liten aktør i det store sjørøverlandet hans. men vi mener vi har vårt på det rene, sier Melhuus.

- Innarbeidet merkevare

Fra 1. mai bytter lekelandet på Sirkus Shopping navn fra Hiv O` Hoi til Kaptein Gullix lekepark.

- Gullix en snill og god kaptein med mange gullpenger som han deler ut. Nå blir det en snill kaptein i stedet for en rampete sjørøver, sier Melhuus

Hun forteller at navnebyttet betyr en del arbeid.

- Det er flere ting vi må bytte navn på. Lekelandet er godt kjent i området, og det er mange barn som bruker det og det er en godt innarbeidet merkevare. Vi må derfor ut med ny markedsføring, og det er krevende for en liten aktør. Vi må skifte navn på alt vi har av ting i forbindelse med lekelandet, sier Melhuus.

Inviterer Sabeltann

Hun forteller at de vil invitere Kaptein Sabeltann.

- Vi vil invitere Terje Formoe oppover til navneskiftet. Så får vi se om han kommer, sier Melhuus.

Advokat Mikkel Lassen Ellingsen i Bryn Aarflot skriver i sms til Adresseavisen at Kaptein Sabeltann AS ikke har til hensikt å kommentere saken.

Sjømannsuttrykk

Kaptein Sabeltann fikk Hiv O` Hoi registrert som varemerke i Patentstyret for blant annet fornøyelsesparker fra 10. april i år, etter å ha søkt om det i november i fjor.

I tillegg til Hiv O` Hoi, har Kaptein Sabeltann AS og Terje Formoe registrert rettighetene til rekke navn til bruk på bestemte produkter, som Kaptein Sabeltann, The land of the midnight fun, Kongen på havet, Lama rama, Sunniva og Simon.

Hiv o` hoi er et sjømannsuttrykk som betyr å heise eller løfte opp.