Har du et sånt i skuffen? Det kan være verdifullt

- Vi er et lite miljø i Norge, men vi har noen samlere i Norge også, sier Oddvar Walle Jensen, formann i Østlandets Aksjebrevforening.

Foreningen står bak auksjonen som arrangeres i Oslo førstkommende lørdag, der en lang rekke gamle og nå ugyldige aksjebrev skal under hammeren.

Ett av aksjebrevene gjelder Sjøbadet i Trondheim, eller Søbadeindretningen i Throndhjem, som det står på brevet fra 1860.

- Populært

Aksjebrevet har en utgangspris på 2500 kroner, og omtales som dekorativt og meget sjeldent i auksjonskatalogen. Ifølge Jensen er det populært blant samlere på grunn av måten det er laget på.

Et aksjebrev i Støren-Aamot Jernbane fra 1884 har en utgangspris på 4500 kroner. Dette var en delstrekning på det som i dag er Rørosbanen, og ifølge Jensen er slike aksjebrev ekstremt sjeldne.

Dette skyldes ifølge Jensen at staten på 1920-tallet overtok alle de private jernbaneaksjene i Norge, og at det egentlig ikke skulle være igjen noen i privat eie.

- Statens tvangsinnløste alle aksjene, men det var noen som ikke ville levere fra seg sine, sier Jensen.

Til salgs er også gamle trønderske aksjebrev fra Dampvaskeriet (1913), Den Nordenfjeldske Kreditbank (1885), Throndhjems Handelsbank (1885) og Fosen Aktie Dampskibsselskab (1905), og Jensen sier at prisene vanligvis ligger mellom 200 og 600 kroner.

Lovlig piratvirksomhet

Størst forhåpninger er det knyttet til et aksjebrev i Christiania Caper-Compagnie fra 1808. Dette var en selskap som med kongelig tillatelse kunne drive piratvirksomhet under Napoleonskrigene, der Eidsvolls-mannen Christian Magnus Falsen var en av flere kjente medeiere.

Utgangsprisen er på 20 000 kroner, men Jensen sier at det er umulig å si hva prisen kan ende på.

- Vi har hatt interesse fra både Norge og utlandet allerede, og dette er et objekt som samlere er villig til by på, sier han.

Prisrekorden for et norsk aksjebrev er 62 500 kroner, som i 1990 ble betalt for et aksjebrev i Røros Kobberverk fra 1644.

- Avdekke historien

Østlandets Aksjebrevforening er et lokallag av Norsk Selskap for Scripofili, og Jensen anslår at samlermiljøet består av 250–300 personer.

Han regner med at det kommer 30 til 50 personer på selve auksjonen, samtidig det er åpent for å sende inn skriftlige bud på forhånd.

- Det som er spennende med hobbyen er å avdekke historien bak disse aksjebrevene, gjennom å grave i dokumenter og lignende. Det er det som gir det mening, sier han.