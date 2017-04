Butikk på City Lade er slått konkurs

Saken oppdateres.

Godtebutikken AS som driver Godteland på kjøpesenteret, er slått konkurs av Sør-Trøndelag tingrett tirsdag, etter at eierne selv meldte oppbud. Butikken stengte dørene fredag før palmehelga, forteller advokat Andreas Nordheim, som jobber ved advokatkontoret til bostyrer Knut Dypvik, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim.

- I oppbudsbegjæringen skriver eierne at omsetningen har vært meget svak i årets tre første måneder, og at situasjonen er vurdert som alvorlig. Eierne har sjekket om noen har hatt interesse for å overta butikken. De opplyser at de ikke har ressurser til å tilføre egenkapital, sier Nordheim.

De sju ansatte ble sagt opp onsdag denne uka.

Flere konkurser

Gjelden er oppgitt til vel to millioner kroner i oppbudsbegjæringen.

- Den største andelen er gjeld til leverandørene, sier Nordheim.

Godtebutikken skylder leverandørene nesten 1,5 millioner kroner. Butikken skylder Sukkerfritt AS mest av leverandørene, med vel en halv million kroner. Sukkerfritt ble også slått konkurs i mars i år. Det eies av Godteland Norge, som har en rekke godteributikker rundt om i landet som drives som franchise. Godteland-butikkene i Sandefjord og Kristiansund ble i mars i år også slått konkurs.

Uten ledelse

Eier Jim Ronny Olsen var daglig leder og styreleder i Godtebutikken AS frem til han fratrådte 20. februar i år, ifølge Brønnøysundregistrene. Ingen har senere trådt inn som styreleder og daglig leder. Olsen vil ikke kommentere konkursen, og viser til Torgeir Sletvold. Olsen opplyser at han og Sletvold eier selskapet bak Godteland på City Lade sammen. De eier butikken via selskapet Candyworld, som de eier halvparten av hver. Sletvold har ikke svart på Adresseavisens henvendelser.

- Bra i starten

Godtelands lokaler ligger i andre etasje på City Lade, og har inngang både fra innsiden av kjøpesenteret og fra Haakon VIIs gate. Senterleder Bård Bye ved City Lade bekrefter det som står i oppbudsbegjæringen, at Godteland ikke har gått så bra i år.

- De begynte bra i starten og det var den største rene godtebutikken i området. Jeg er ikke kjent med hvorfor nedgangen har kommet. Butikken ligger veldig godt til, med egen inngang fra Haakon VIIs gate ved busstoppen, sier Bye.

Kjøpesenteret har også husleie til gode hos Godtebutikken AS, men den dekkes av bankgaranti, opplyser Bye.

- Kan ha søndagsåpent

Han forteller at de nå ser etter en ny leietaker til det 132 kvadratmeter store arealet, som Godtebutikken AS har leid siden 2015.

- Det er veldig fine arealer som det kan være andre ting i. Det er egen inngang, og det kan være søndagsåpent. Her kan det være alt fra restaurant og klesbutikk til alt mulig. Utenfor kommer det holdeplass for superbuss, og det er mye folk her fordi det er idrettsanlegg på andre siden av gata og det skal bygges nye boliger i området, sier Bye.