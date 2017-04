Tyholt-selskap steg på børsen etter rekordinntekter

Saken oppdateres.

Teknologiselskapet hadde en omsetning på 47,3 millioner dollar, som tilsvarer 407 millioner kroner med dagens valutakurs.

I første kvartal i fjor var inntektene på 40,1 millioner dollar, noe som tilsvarer en vekst på 18 prosent.

Selskapet har hovedkontor på Tyholt og har bygd seg opp til å bli verdensledende innen trådløs teknologi.

Trådløs oppkobling

Selskapet produserer blant annet databrikker som støtter opp under overføringsteknologien Bluetooth, som brukes både i pc- og mobiltilbehør, smartklokker og treningsutstyr.

I en børsmelding peker administrerende direktør Svenn-Tore Larsen på sterke Bluetooth-produkter og designpriser i de siste årene, som bakgrunn for det han omtaler som et solid første kvartal for selskapet.

Fjoråret ble derimot omtalt som et skuffende år, da 2016-tallene ble lagt frem .

I 12.30-tiden mandag hadde Nordic-aksjen steget rundt 3,5 prosent etter at resultatene ble kjent. Da børsen stengte mandag ettermiddag hadde aksjen steget 6,45 prosent i løpet av dagen.

Inntekter fra Bluetooth-produkter sto for rundt halvparten av omsetningen, og økningen var på 33,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Forbrukerelektronikk er det største enkeltmarkedet for selskapets teknologi, og omfatter blant annet utstyr til pc-er og mobiltelefoner.

Bygg og handel

Størst vekst har derimot området bygg og handel, som omfatter trådløse løsninger for både hjem og næringsliv. Nordic peker på både låssystemer, betalingssystemer og alarmsystemer som områder der ting nå knyttes opp mot hverandre med trådløs teknologi.

Veksten i inntektene i dette området var på 75,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og det utgjør nå det nest største området etter forbrukerelektronikk.

Selskapet opplyser at den positive kontantstrømmen er på nær 60 millioner kroner, men både driftsresultat og resultat før skatt endte med et lite underskudd.

Selskapet peker særlig på at økningen i antall ansatte fører med seg høyere kostnader, samtidig som at materialkostnadene også har økt. I første kvartal i år hadde selskapet 549 ansatte, noe som var en økning fra 477 i samme periode i fjor.

Veksten gjør at selskapet snart skal flytte inn i nye lokaler på Tyholt .

