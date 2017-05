Raskere oppstart av oljefelt utenfor Trøndelag

Saken oppdateres.

Dette er rundt et halvår tidligere enn det selskapet la opp til da utbyggingsplanen for feltet ble overrakt daværende olje- og energiminister Tord Lien i mai for to år siden .

Onsdag besøkte Liens etterfølger i statsrådsstolen, Terje Søviknes (Frp), boreriggen «Deepsea Stavanger» sammen med Wintershalls konsernsjef Mario Mehren.

- Kritisk milepæl

Boringen av de seks brønnene på feltet startet i mars, og ifølge Mehren har fremdriften vært god.

- Hvis dette fortsetter, kan oppstart i første halvdel av 2018 være mulig. Med boringen i reservoaret kommer vi til å nå enda en kritisk milepæl som bringer oss et skritt nærmere første olje, sier Mehren i en pressemelding fra selskapet.

Maria-feltet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, rundt 20 mil utenfor kysten av Trøndelag. Det bygges ut med installasjoner på havbunnen, som vil bli knyttet opp til tre eksisterende plattformer i det samme området.

Milliardprosjekt

Brønnstrømmen fra Maria-feltet vil gå til Kristin-plattformen for prosessering, mens vann for injeksjon i reservoarene vil komme fra Heidrun-plattformen. Såkalt løftegass til produksjonen vil komme fra Åsgard B-plattformen.

De to havbunnsrammene på feltet ble senket ned på havbunnen på forsommeren i fjor .

De totale investeringene på Maria-feltet er beregnet til 15,3 milliarder kroner. De utvinnbare reservene er beregnet til rundt 180 millioner fat, der mesteparten er olje.