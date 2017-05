Kunder i flere banker hadde problemer med nettbanken

At studentene skyr denne krisebransjen kan gi ny lønnsfest

Saken oppdateres.

Det var problemer hos flere sparebanker, Skandiabanken, Handelsbanken og DNB, opplyser Evry til E24 .

- Det er en feil i vårt nettverk som gjør at en del bankkunder ikke kommer inn i nettbanken, sa kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry til nettstedet onsdag formiddag.

Men like før klokka 12 informerte Evry om at problemene er løst, og at alt skal fungere som normalt, skriver E24.

Problemer i to timer

Problemene skal ha startet like før klokka ti onsdag morgen. Feilen gjorde at enkelte nettbankkunder opplevde treghet, mens andre ikke kom inn i nettbanken i det hele tatt.

Ifølge Evry var ikke minibanker og kortløsninger i butikker berørt av nettverksfeilen.

Vet ikke hvor lenge

Norges største bank, DNB, informerte klokka 10.20 sine kunder om at enkelte funksjoner i nett- og mobilbank ikke fungerte som de skal.