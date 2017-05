Vil stanse byggestart på vindkraftfjell

Saken oppdateres.

I et brev fra advokatfirmaet Brønner & Co til departementet, klager driftsgruppen for Sør-Fosen reinbeitedistrikt på godkjennelsen av den såkalte miljø-, transport- og arealplanen (MTA) for vindkraftverket.

Utbyggingsselskapet Fosen Vind AS fikk i 2014 konsesjon til bygging av vindkraftverket, men var avhengige av å få godkjent MTA-planen før arbeidene kunne settes i gang.

Ifølge klagen fra reindriftsgruppen ble MTA-planen godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i starten av april.

To grunner

De klager nå på godkjennelsen av to grunner, ifølge brevet:

For det første mener de planen går utenfor rammene i konsesjonen, ettersom det «er bestemt at anleggsarbeidene skal pågå kontinuerlig». De mener konsesjonen må forstås slik at arbeidene kun skal pågå i periodene der reinen ikke bruker beiteområdet på Storheia.

De mener i tillegg at departementet må vurdere om kontinuerlige anleggsarbeider innebærer et inngrep i strid med FNs konvensjon om sosiale og politiske rettigheter, ifølge brevet.

I brevet begjærer de også at Olje- og energidepartementet vedtar en utsatt iverksetting av vedtaket, inntil det enten foreligger en rettskraftig dom om lovligheten av utbyggingen eller inntil klagen er behandlet.

Veidekke Entreprenør fikk i februar anleggskontrakten for Storheia vindpark, en avtale som er verdt rundt 400 millioner kroner .

- En misforståelse

Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind sier at etter deres oppfatning er klagen basert på en misforståelse av hvilke forutsetninger som ligger til grunn for den endelige konsesjonen.

- Storheia vindpark ligger innenfor ett av tre vinterbeiteområder for driftsgruppen. Montering av vindmøller vil foregå i sommerhalvåret. Stopp i anleggsarbeidet vinterstid har aldri vært en forutsetning i konsesjonen. Siden driftsgruppen har flere, uavhengige vinterbeiteområder bør det være mulig å få til både reindrift og utbygging samtidig disse to vintrene, skriver Steen i en e-post til Adresseavisen.

Han sier samtidig at hvis reindriftsnæringen har spesielle behov, så er de selvsagt positive til å finne praktiske løsninger som fungerer for begge parter.