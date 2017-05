Siemens investerer 100 millioner i Trondheim

Frykter for arbeidsplasser på kysten, hvis EØS-avtalen ryker

Siemens skal investere 100 millioner kroner i en batterifabrikk ved industrikonsernets anlegg i Trondheim. Siemens har de siste årene stått sentralt i utviklingen av elektrisk og hybrid drift av ferjer og andre skip. Nå skal posisjonen styrkes og satsingen på batterier økes, skriver Dagens Næringsliv .

Sjefen i Siemens Norge, Anne Marit Panengstuen, sier til avisen at konsernledelsen i Siemens er imponert over virksomheten i Trondheim. Satsingen på batteridrevne skip står på skuldrene til kunnskapen Siemens-avdelingen i Trondheim har bygd opp om kraftforsyning for oljeinstallasjoner. Nå dreier oppmerksomheten fra olje og gass til grønn omstilling.

Panengstuen sier til Dagens Næringsliv at Siemens i Trondheim har fått det globale ansvaret i Siemens for elektriske og hybride løsninger for fremdrift av skip. Salgsdirektør Odd Moen i Siemens i Trondheim forventer sterk vekst på dette området i årene som kommer.

Verdens første helelektriske ferje er i drift på Vestlandet. Flere er under bygging og planlegging . Også andre skip er i ferd med å ta i bruk elektrisk fremdrift, blant annet Hurtigruten .

Trondheim har også et annet industrimiljø for batterier til skip, selskapet PBES Norway , som samarbeider med Selfa.