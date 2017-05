Laksegiganter falt på børsen tross rekordtall

Inntektsfall på 600 millioner på tre måneder for Kværner

Rundt en time etter at Salmars konsernsjef Trond Williksen hadde fortalt om selskapets kvartalstall på Hotell Continental i Oslo, var Frøya-selskapets aksjekurs ned med over fire prosent på Oslo Børs.

Drevet av høye priser fikk Salmar et driftsresultat per kilo slaktet laks på 25,50 kroner i første kvartal, noe som er det høyeste i konsernets historie. Inntektene endte på 2,4 milliarder kroner, som var rundt 400 millioner høyere enn i samme periode i fjor.

- Overrasket

Lakseanalytiker Kolbjørn Giskeødegård hos Nordea Markets sier at han er overrasket over børsfallet.

- Jeg hadde forventet at kursen skulle opp, for de la frem et bedre resultat enn forventet. Marine Harvest er også ned, og jeg har ikke noen god forklaring, sier Giskeødegård til Adresseavisen.

Marine Harvest, som også har stor produksjon i Midt-Norge, fikk et operasjonelt driftsresultat per kilo på 2,52 euro hos sin norske virksomhet, tilsvarende 23,70 kroner med dagens valutakurs.

Det samlede driftsresultatet for det John Fredriksen-dominerte oppdrettsselskapet var rekordhøyt, i likhet med Salmars resultat.

Rødt på børsen

Oslo Børs' sjømatindeks viste likevel at alle de norske oppdrettsselskapene falt på børsen onsdag formiddag.

E24 skrev onsdag at et fall i de ventede lakseprisene rammet regnskapene til Salmar og Marine Harvest, ettersom begge selskapene skrev ned verdien på laksen som svømmer i merdene.

Salmar reduserte verdien av såkalt stående biomasse med 543,6 millioner kroner, mens Marine Harvest reduserte verdien på fisken med 1,15 milliarder kroner.

Giskeødegård tror at overskriften på artikkelen kan ha utløst nedgangen for oppdrettsselskapene på børsen.

Lavere priser

2017 startet med rekordhøye lakseprisene på nær 80 kroner per kilo, men prisene falt til under 60 kroner i begynnelsen av mars. I forrige uke hadde prisene igjen steget til drøyt 66 kroner per kilo, ifølge laksebørsen Fish Pool.

Salmars børsverdi har også falt med til sammen over 17 prosent siden nyttår, og Giskeødegård sier det gjenspeiler fallet i prisene siden nyttår.

Fremtidsprisene på Fish Pool viser at markedet venter en laksepris på rundt 60 kroner i andre halvår, noe som betyr at markedet venter at prisene vil falle igjen.

- Selv om prisnivået isolert sett er fantastisk, så tenker noen likevel at dette er så bra som det blir. Derfor selger man også, sier Giskeødegård.