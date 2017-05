Falsk E. coli-alarm hos Norsk Kylling

Saken oppdateres.

Torsdag kveld sperret Rema 1000 salget av et større parti kyllingprodukter fra Norsk Kylling, etter at stikkprøver viste høyere verdier av E. coli enn normalt .

Administrerende direktør Kjell Åge Stokbakken ved Norsk Kylling sier de fulgte opp med nye prøver, og at resultatene viser at verdiene var innenfor grenseverdiene og helt ufarlige.

- Da vi fikk indikasjoner på et høyere nivå enn det vi normalt ser, så ble vi utrygge på om det hadde skjedd noe. Derfor tok vi ingen sjanser, og vi tok den vanskelige avgjørelsen om å gå ut og varsle, sier Stokbakken til Adresseavisen.

Finnes naturlig

E. coli er en fellesbetegnelse for en gruppe bakterier som finnes naturlig i tarmsystemet hos både mennesker og dyr, og Stokbakken sier at rått kjøtt derfor alltid skal varmebehandles.

Han sier at de har hatt tett dialog med Mattilsynet etter at de gjorde de første funnene sist torsdag. Det var et kyllingparti produsert 9. mai som utløste mistanken.

- Det vi synes er bra er at kontrollrutinene våre virker, og vi har fått gode tilbakemeldinger på valget vårt om å gå ut og varsle, sier han.

- Gikk dere ut for kjapt?

- Det kan vi alltids diskutere, men det hadde vært langt verre om vi reagerte for sent, sier Stokbakken.

- Lite ble kastet

Ifølge informasjon på Rema 1000s nettsider, var det i alt 15 produkter av merkene Solvinge og Prima som ble trukket tilbake.

Stokbakken sier at de ikke har regnet på de økonomiske konsekvensene, men sier at det var lite kjøtt som ble kastet. Norsk Kylling holdt igjen produkter på fabrikken til situasjonen ble avklart, men Stokbakken sier at de ble tatt vare på.

På spørsmål om forbrukerne nå kan bli mer skeptiske til å spise hvitt kjøtt, sier svarer han:

- Jeg vil neste håpe at det er motsatt, og at kundene ser at vi er raske med å ta tak i dette. Vi har hatt en veldig positiv utvikling, noe vi får tilbakemelding på av tilsynsmyndighetene, og jeg vil si at hvitt kjøtt er tryggere enn noen gang, sier Stokbakken.

Det er Rema 1000 som eier Norsk Kylling på Støren som leverer kyllingprodukter til alle kjedens nær 600 butikker landet over.

Rundt 30 prosent av all kylling som selges i Norge, kommer fra fabrikken.