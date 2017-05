Høy laksepris gir rekord for Trondheims-oppdretter

Saken oppdateres.

Norway Royal Salmon (NRS) hadde et operasjonelt driftsresultat på 205,2 millioner kroner i årets tre første måneder. Det er en økning på vel 50 millioner fra samme kvartal i fjor. Ifølge selskapet er det operasjonelle driftsresultatet det høyeste noensinne.

- Vi er veldig godt fornøyd med at NRS leverer et nytt rekordresultat. Årsaken til det gode kvartalsresultatet er en høy laksepris, samt at Region Sør og salgsvirksomheten leverer sterke resultater, sier konsernsjef Charles Høstlund i NRS i en pressemelding.

Minusresultat

Driftsinntektene var på vel 1,1 milliard i første kvartal, og det er en økning på 163 millioner fra samme periode i fjor.

Men ifølge pressemeldingen tynges bunnlinjen av biomassejusteringer og regnskapsføring av tap på finansielle kontrakter. Resultatet endte på minus 31,3 millioner kroner etter skatt. På samme tid i fjor var det et overskudd etter skatt på 215,6 millioner kroner.

Høyeste laksepris

Salgsvirksomheten i NRS har solgt 15 714 tonn laks i første kvartal, og det er omtrent det samme som i tilsvarende kvartal i 2016. Salgsvirksomheten oppnådde gode priser, skriver selskapet i meldingen.

- Prisen på laks i kvartalet er den høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene i et første kvartal. For 2017 forventer vi en økning i tilbudet på verdensmarkedet på 2–4 prosent. En fortsatt lav tilbudsvekst sammen med en god jobb i markedene for laks gir grunnlag for et positivt markedssyn, sier Høstlund i meldingen.

Kjøpte smoltproduksjon

NRS og Grieg Seafood kjøpt i mai halvparten hver av Nordnorsk Smolt. Selskapet leverer storsmolt og ligger i Hasvik i Finnmark. Kjøpet vil sikre god tilgang på storsmolt, og vil derfor bidra til bedre produksjonsoptimalisering og kortere produksjonstid i sjø, ifølge NRS.

NRS eier 35 oppdrettskonsesjoner og minoritetsandeler i tre tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ti oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island.