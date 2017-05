Nå vil Kahoot-gründer få unger til å gjøre husarbeid

Saken oppdateres.

Tirsdag møtte 16 startups mer enn 30 ulike investormiljøer på Investor Day, i regi av NTNU Accel, Sparebank1 SMN og Connect Trøndelag.

Gründerne fikk først to minutter hver til å selge seg selv, på scenen i amfiet. Så gikk de til hvert sitt rom, og måtte se om noen av investorene hadde blitt nysgjerrig og kom etter.

Et av firmaene som pitchet sin idé var Serious Games AS. Dette er en startup med utspring fra spillmiljøet ved NTNU og NTNU Technology Transfer, og forretningsideen deres er å endre adferd og holdninger gjennom seriøse spill. De har utviklet en prototyp av spillet Mænage, som er basert på erfaringer fra minst 150 familiemedlemmer og som de mener vil gjøre det enklere for familien å planlegge og utføre husarbeid.

Få barn bidrar hjemme

Én av medgründerne er spillprofessor ved NTNU, Alf Inge Wang, som også er medgründer, oppfinner og forsker i suksessen Kahoot. Kahoot er en læringsplattform som tidligere i år rundet én milliard spillere, og ofte omtales som en av NTNU sine største internasjonale teknologiselskaper.

-Tanken bak Mænage er å gjøre husarbeid mer spillaktig, sier Ole Andreas Alsos som er daglig leder i Serious Games.

Målet til gründerne er å få Mænage på markedet første kvartal i 2018, og ambisjonen er å nå familier i hele verden.

– Det finnes over 500 millioner familier i verden og undersøkelser viser at under halvparten av alle norske barn bidrar i hjemmet. Dette er et spill mange har behov for, sier Alsos.

Vil gi nye arbeidsplasser

Før lansering må derimot finansieringen på plass, og derfor møtte de erfarne spillutviklerne i Seious Games opp på Investor Day.

- For å komme videre trenger vi utviklere, flinke folk og investorer, sier forretningsutvikler i Serious Games, Jørgen Nordahl som også håper husarbeidsappen vil skape nye arbeidsplasser.

- Vi føler oss i alle fall sikre på at denne appen vil bli godt tatt imot av familier over hele verden. Barn bidrar ikke hjemme, oppgavelister fungerer ikke og barna sitter heller opptatt med en eller annen spillapp enn å hjelpe til med å gå ut med søpla eller støvsuge. Her har vi laget et app som ser ut som et spill, men hvor du ikke får belønning før en oppgave er utført. Vi er sikre på at dette gir motivasjon, sier Nordahl.

I Mænage fordeles oppgaver på ved å dra eller skyte dem ned i et familiemedlems beholder. Deretter velges det et mål som motiverer, det kan være spilletid, ukelønn, ting eller aktivitet.

Flere ønsker å investere

Gründerne bak appen vil foreløpig ikke si så mye om hvordan de skal tjene penger på sikt, men de ser på ulike muligheter. Det kan være å selge selve appen, selge abonnement eller reklame. Før de tar stilling til dette vil de få flest mulig brukere.

Daglig leder i NTNU Accel, Haakon Skar, følte seg før Investor Day sikker på at Serious Games er et selskap mange investorer vil finne attraktivt.

– Serious Games er et flott eksempel på kvaliteten på startups som kommer ut fra høyskole- og forskningsmiljøet i Trondheim. Startupen bygger på mer enn 12 års erfaring og har med seg tung fagkompetanse, sier Skar som også har sett økt interesse for å investere de to-tre siste årene.

– Det er mange som har fått øynene opp for det enorme potensialet som ligger i å investere i tidlig fase, sier Skar, som anbefaler investorer å spre risikoen ved å investere i 10–15 startups. Han viser til at det også er positivt for startups å ha flere investorer, fordi de ofte har stor glede av deres kompetanse.