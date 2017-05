Regnskapsslurv gir Skatteetaten millioninntekter

Saken oppdateres.

Ifølge Skatteetatens egen oversikt har etaten sendt ut tvangsmulkter for hele 323 millioner kroner hittil i år, skriver Nettavisen.

- Det er et oppsiktsvekkende stort beløp, sier skatteadvokat Per-Ole Hegdahl til avisen.

Straffen for å levere næringsselvangivelsen for sent var i fjor kun på 200 kroner. De nye reglene gir Skatteetaten rett til å ilegge tvangsmulkt med 524 kroner per dag, begrenset oppad til 52.450 kroner for lovpålagte opplysninger som kommer inn for sent. Det gjelder blant annet opplysninger som grunnlagsdata, aksjonærregisteroppgaver og moms.

I en pressemelding opplyser Skatteetaten at antall virksomheter som ikke leverte opplysninger til skatteetaten innen fristen i år, er nesten halvert sammenlignet med i fjor som følge av innføringen av tvangsmulkt, selv om noen tydeligvis ikke har fått det med seg.

