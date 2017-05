Nå er det klart hvor byens nye fiskebutikk åpner

- Et sunnhetstegn at studenter dropper olje

Saken oppdateres.

I begynnelsen av april skrev vi om Ina Hetling (26) som varslet at hun starter ny ferskvarebutikk i Trondheim sentrum. Nå er det klart at Færsk skal ligge i kjelleren på Byhaven.

Der skal Hetling tilby fersk fisk og utvalgte kjøttprodukter fra Trondheim Slaktehus. Butikken åpner i september.

- Byhaven er et litt annerledes senter, med mange nisjebutikker. Dessuten er det litt mer «voksent» enn de andre sentrene i byen, sier Hetling.

Det betyr også mye for den ferske gründeren at det allerede er et matmiljø i senteret, med delikatessebutikken Alma Mater, Olivenlunden 1830, Vinmonopolet, ølutsalget Gulating og kjøkkenutstyrsbutikken Traktøren.

Fiskebutikker forsvant

- Det er også behagelig å være på et senter, med tanke på at kundene allerede er der.

Trondheim opplevde i vinter at to uavhengige butikker, med ferskvarer, ga seg. I februar i år kastet Mathallen inn håndkleet i Trondheim, etter 18 måneders drift. En knapp måned senere meldte Fiskhallen at butikken legges ned, etter over 50 års drift i samme familie. Det er solgt fisk i 103 år i de samme lokalene i Taraldsgårdsveita.

I tillegg til butikkdriften skal Hetling tilby kassesalg av frossen fisk og helgepakker med fersk fisk som kundene kan hente torsdager og fredager i et lokale ved Cirkle K på Nardo. Dette starter allerede torsdag denne uka.

Med seg på laget har Hetling Stine Turbekmo (26) som like før jul i fjor startet ferskvaretilbudet Færsk på Brekstad, sammen med Johannes Ole Vinge Ørsleie. Nå blir Turbekmo medeier i Færsk Trondheim, og skal bidra med råd og erfaringer fra sine første måneder som butikkdriver. De to 26-åringene har bare kjent hverandre noen måneder, og ble koblet sammen av Inas far, Per R. Hetling, som har vært prosjektleder for utbygger på «nye» Kystgården, tidligere Torgsenteret, på Brekstad.

Byen er klar for ny fiskebutikk

- Det føles som om vi har kjent hverandre hele livet. Vi deler veldig mye av de samme ideene, sa Hetling da vi besøkte butikken på Brekstad i april.

- Tror du byen er klar for en ny fiskebutikk?

- Det virker sånn på responsen. Alle prater om at vi trenger sånt, men det gjenstår selvfølgelig at de bruker det. Men jeg fått veldig mange bra tilbakemeldinger. Folk liker ideen!

