Norske Skog med omfattende redningsplan

Dagens eiere vil sitte igjen med 10 prosent av selskapet dersom redninsgplanen blir gjennomført. Det var Norske Skogs nye konsernsjef som la frem redningsplanen.

Tynget av rentebelastningen

Norske Skog lanserer en rekapitaliseringstransaksjon som i betydelig grad vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader, øke verdien av egenkapitalen og posisjonere selskapet for gjennomføring av den fremtidige vekststrategien.

Basert på tilbakemeldinger fra investorer, har Norske Skog diskutert transaksjonsforslaget med store gjelds- og aksjeinvestorer og mottatt generell støtte til transaksjonsstrukturen, der de usikrede obligasjonene blir konvertert til egenkapital, ifølge børsmeldingen.

- Etter å ha håndtert høy gjeld i nedadgående markeder i mange år, har Norske Skog nå en bærekraftig virksomhetsportefølje med svært konkurransedyktige forretningsenheter, ifølge Sperre.

Konsernet genererer kontantstrøm fra driften på et akseptabelt nivå, men for mye blir brukt til rentebetalinger og for lite reinvestert i eksisterende virksomhet, ifølge konsernsjefen.

Norske Skogs redningsplan

- Dette er et balansert rekapitaliseringsforslag som vil redusere konsernets gjeldsnivå og rentekostnader betydelig, slik at konsernet kan investere i både forbedringstiltak og grønne vekstinitiativer. Forslaget er fordelaktig for alle interessenter, og alle alternativer er mindre gunstige, sier Lars P.S. Sperre.

Transaksjonsforslaget omfatter fire elementer som alle må på plass for at transaksjonen skal gjennomføres:

1. En forfallsforlengelse for de pantsikrede obligasjonene (Senior Secured Notes) på 290 millioner euro fra 2019 til 2021, og en reduksjon av renten fra 11,75% til 8%.

2. En forfallsforlengelse for Norwegian Securitisation Facility (NSF) på 100 millioner euro fra 2020 til 2022.

3. Konvertering av alle de usikrede obligasjonslånene og de evigvarende obligasjonene til egenkapital. Det er henholdsvis 345 millioner euro og 156 millioner dollar utestående i usikrede obligasjoner før transaksjonen.

4. En emisjon på inntil 70 millioner euro i ny kapital for å bidra til finansiering av konsernets planlagte vekstprosjekter og forbedringsinvesteringer i kjernevirksomheten.

Mer enn halverer gjelden

En vellykket transaksjon vil redusere den totale gjelden inklusiv evigvarende obligasjoner fra 8,7 milliarder kroner til 4,2 milliarder kroner og forbedre konsernets bokførte egenkapital til rundt 3,5 milliarder kroner.

Dagens aksjonærer vil eie 10 prosent av den nye bokførte egenkapitalen etter gjeldskonverteringstransaksjonen. Før transaksjonen eier nåværende aksjonærer 100 prosent av den bokførte egenkapitalen på 39 millioner kroner basert på seneste rapporterte tall. Forslaget vil redusere årlige rentekostnader med rundt 300 millioner kroner.

Krever bred støtte

- For at transaksjonen skal lykkes, må over 90 prosent av obligasjonseierne godta forslaget, samt at aksjonærene må godkjenne transaksjonen med 2/3 av stemmene på en ekstraordinær generalforsamling, sier Sperre.

For å legge til rette for full deltakelse blant obligasjonseierne, vil selskapet søke å anvende tilgjengelige rettslige virkemidler for å gjøre transaksjonen bindende for enhver blokkerende minoritet, for eksempel en ordning under britisk lov, kalt UK scheme.

- Transaksjonsforslaget innebærer en balansert løsning for de nåværende aksjonærene i Norske Skog og vil gi en attraktiv mulighet til å investere i den nye kapitalstrukturen til Norske Skog, opplyser Sperre i børsmeldingen.