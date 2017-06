Eiendomsmeglerkjedene: Tydelig skifte i markedet

Han har feilaktig hevdet at verden ler av USA som gjennom Paris-avtalen

Saken oppdateres.

Torsdag meldte Obos om fallende priser på Obos-tilknyttede boliger. I Oslo falt prisene nesten 1 prosent i mai, og 1,3 prosent i landet for øvrig.

– Vi er nå inne i en korreksjonsperiode. Det som er katalysatoren, er tilstrammingen i boliglånsregelverket, sier administrerende direktør Leif Laugen i Krogsveen til Dagens Næringsliv . Han viser til forskriftsendringen som ble innført fra nyttår. Denne sier at låntakerne ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten. Laugen har tidligere anslått at den effekten vil slå ut i en halv til én prosent nedgang i boligprisene utover høsten.

– Men jeg tror det er grunnlag for at det kan slå inn allerede nå, sier han og refererer til det betydelige fallet i antall budgivere på kun fire måneder.

– Det har aldri vært så mange budgivere som det var i januar per solgte objekt, mens det aldri har vært så få som i mai i år. Det sier ganske mye, sier Laugen.

Administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom sier kjøperne tar seg mer tid.

– Kjøperne er heldigvis blitt mye roligere og ser at det er et ulike alternativer, og de tar ikke de raske avgjørelsene man gjorde for ett år siden, sier Halvorsen.

Han er enig i at boliglånsregelverket bidrar til skiftet.