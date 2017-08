Boligprisene gikk ned i Trondheim i juli

Ikea-katalogen er her for 56. gang: - Den var nok viktigere før

Saken oppdateres.

På landsbasis sank prisene med 1,2 prosent, viser statistikken fra Eiendom Norge.

Prisen på brukte boliger gikk ned i Trondheim også måneden før , mens prisveksten de siste tolv månedene nå er på 4,1 prosent.

Det er litt lavere enn på landsbasis der prisene steg med 4,8 prosent det siste året.

Flere til salgs

Salgsleder Ola Mogseth hos Meglerhuset Nylander sier at det er verdt å merke seg at det ble lagt ut nesten 43 prosent flere boliger til salgs i Trondheim i juli i år, sammenlignet med samme periode i fjor.

Mogseth tror det har skjedd et taktskifte i boligmarkedet i Trondheim i sommer.

- Mens folk før har kjøpt før de solgte, ønsker de nå å selge før de kjøper, slik at de vet hva de har å rutte med, sier Mogseth.

Han mener likevel at Trondheim fortsatt har et sunt boligmarked, og peker blant annet på at gjennomsnittlig salgstid var på 26 dager.

Det er nesten halvparten av landet forøvrig, der den gjennomsnittlige salgstiden var 50 dager.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster nå rundt 3,16 millioner kroner.

- Som forventet

Ifølge Eiendom Norge var boligprisfallet på landsbasis forventet, og korrigert for sesongvariasjoner er fallet på 0,2 prosent.

- Grunnet fellesferien er dette normalt, og sammenliknet med tidligere år skiller ikke årets juli-måned seg ut. Prisnedgangen i juli blir normalt korrigert inn med en oppgang i august, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.

Ifølge Dreyer har det ikke blitt lagt ut flere boliger for salg siden 2007, og han mener dette kommer til å prege markedet også i månedene fremover.

- Det store utbudet av boliger gjenspeiles i en mer moderat prisutvikling som er tydelig over hele landet, sier Dreyer i pressemeldingen.

På landsbasis hadde Oslo og Bærum den største nedgangen med et fall i prisene på 2,8 prosent.