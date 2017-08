Gode fjorårstall for skjønnhetsindustrien

Etterforsker anmeldt voldtekt under Robbie Williams-konserten

Noen av de populære skjønnhetsbehandlingene må vedlikeholdes over tid. Som for eksempel vippe-extensions. Her brukes det først noen timer på å sette på alle nye vippene, men etter omtrent tre uker må vippene fylles på igjen.

Underkant av 20 000 kroner

Å opprettholde bambi-vipper i form av volumvipper i ett år koster i de dyreste tilfellene i underkant av 20 000 kroner.

Volumvippene koster i utgangspunktet rundt 2 000 kroner hos de fleste salongene, og påfylling mellom 700 til 1000 kroner. Hvis en da må fylle på hver tredje uke, utgjør det omtrent 17 uker av årets 52. Det blir en kostnad på rundt 20 000 kroner.

Å anskaffe seg og deretter opprettholde klassiske vipper koster i de dyreste tilfellene litt over 15 000 kroner.

Kostbar fiksing

Også å fylle Restylane-gel i leppene er en skjønnhetstrend som må vedlikeholdes. Den injiseres rett under huden, og gjenoppretter volum og strukturer ifølge restylanenorge.no. Den første Restylanesprøyten som settes i leppene koster rundt 3000 til 3800 kroner. Innen fire uker kan det fylles på for 2800 kroner i et tilfelle.

Flere av de plastiske kirurgene tilbyr flere forskjellige typer ansiktsløft. En vanlig ansiktsløftsoperasjon koster rundt 55 000 kroner, mens å fikse inndratte brystvorter koster 13 000 kroner. Labiaplastikk, altså underlivskirurgi koster i et tilfelle 16 500 kroner. Brystforstørrelse med pasientens eget fett koster i et tilfelle rett over 50 000 kroner.

Flere fra 2016

Å bruke laser for å fjerne hår på leggene koster mellom 2000 til 3000 kroner hver behandling, og det anbefales mellom tre til seks behandlinger.

Ifølge tall fra Brønnøysundsregistrenes database er det 48 nye selskaper som ble startet i emnekoden skjønnhets- og hudpleie fra 2014 til 2017 i Trondheim. De fleste er frisørsalonger, og foruten dem er det rundt ti salonger som fokuserer på skjønnhet og hudpleie, der de fleste startet i 2016.

