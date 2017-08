Disse kan få millionpris av Reitangruppen

Saken oppdateres.

- Vi ønsker å løfte frem mennesker som skaper verdifulle resultater mange har nytte av. Antall nominerte viser at det er mange sterke ildsjeler i landet vårt. Vi unner og beundrer de som inspirerer til personlig engasjement og skaper varmere samfunn, sier Odd Reitan i en pressemelding fra Reitangruppen.

"Årets Ladejarl" deles ut av Reitangruppen til en person som bidrar til samfunnsbygging gjennom verdibasert ledelse og arbeid.

De som nomineres til denne prisen skal være enkeltmennesker som motvirker likegyldighet og tar i et ekstra tak i lokalsamfunnet, i næringslivet, i organisasjoner eller på andre måter, heter det i pressemeldingen.

ÅRETS TOPP 10 (tilfeldig rekekfølge)

Ada Sofie Austegard , grunnlegger av og generalsekretær for Stine Sofies Stiftelse . Stiftelsen jobber for en barndom uten vold og overgrep.

Einar Ask , gjennom sitt engasjement for mennesker i utenforskap og hjerte for at ungdom blir sett, hørt og tatt på alvor.

Ingeborg Senneset , gjennom samfunnsdebatering og blogging om egen anoreksi. Journalist, styremedlem i Norsk PEN og meddommer i Oslo Tingrett.

Helle Aanesen , initiativtaker og grunnlegger av Aktiv mot Kreft . Organisasjonen jobber for å etablere treningsrom på kreftsykehus i Norge.

Cathrine Moksness , grunnlegger av Gatejuristen . Organisasjonen er en sosial entreprenør som tilbyr gratis rettshjelp til rusavhengige, barn og unge.

Marit Lien , gjennom sin radikale endring, justering og fornying av Peer Gynt-spelet . Hun har stått med rak rygg i et bygdesamfunn der endringer på Peer Gynt ble møtt med skepsis.

Trude Jacobsen , grunnlegger av og generalsekretær for Dråpen i Havet , en fleksibel hjelpeorganisasjon med fokus på å dekke ulike grunnleggende behov for beboerne i flyktningeleirer i Hellas.

Richard Kiwanuka , leder av Way Forward . Organisasjonen bruker idrett og musikk som verktøy i forebyggende arbeid og integrering av minoritetsungdom.

Deeyah Khan , dokumentarfilmskaper og grunnlegger av Fuuse , en medieorganisasjon som utforsker mangfold og menneskerettighetsproblemer.

Knut Ove Børseth , grunnlegger av og lagkaptein i Kjør for livet , et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap hvor motor og motorsport benyttes som verktøy.

Tidligere vinnere

Prisen ble for første gang delt ut i 2012.

I fjor vant den tidligere skøyteløperen Johan Olav Koss, gjennom grunnleggelsen av og arbeidet i organisasjonen Right To Play . I 2015 var det "drømmerektoren" Per Solli ved Elvebakken videregående skole som stakk av med utmerkelsen.

Året før vant MOT -grunnleggeren Atle Vårvik, og i 2013 og 2012 vant henholdsvis Anlov P. Mathiesen ( =OSLO og =NORGE) og Helga Arntzen (gründeren bak Hvite Busser ).

Juryen består av Kristin Krohn Devold, Lars G. Norheim, Solfrid Flateby, Marvin Wiseth, Atle Vårvik og Odd Reitan.

Prisen deles ut 11. september klokken 11.00 på Lade Gaard i Trondheim.

