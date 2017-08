BN Bank frykter ikke krakk etter Oslo-satsing

- De stjal verdier for over 100 000 kroner

Saken oppdateres.

Trondheimsbanken la torsdag ettermiddag frem sitt resultatet etter første halvår.

Regnskapet viser at BN Bank fikk et resultat etter skatt på 189 millioner kroner, som var en nedgang fra 201 millioner kroner i samme periode i fjor.

Inntektene endte på 302 millioner kroner, som var en nedgang fra 315 millioner i første halvår i 2016.

Roboter og boligsalg

Administrerende direktør Gunnar Hovland sier en børsmelding at de er fornøyd med første halvår, og banken peker både på lavere provisjonsinntekter og investeringskostnader som årsak til resultatnedgangen.

- Det er tøff kamp om kundene i markedet og 2017 er et tungt investeringsår for BN Bank. Vår satsing på robotisering, forbrukslån og det nystartede eiendomsmeglerforetaket i Oslo og Akershus, BN Bolig, kom i vår i full drift, og oppstartskostnader her påvirker selvsagt halvårsresultatet vårt, sier Hovland i meldingen.

Adresseavisen har tidligere skrevet om etableringen av eiendomsmeglerselskapet BN Bolig i Oslo, som eies 50/50 av BN Bank og Eiendomsmegler 1 Midt-Norge.

Boligprisene i Oslo har nå falt i flere måneder på rad, og BN Bank mener selv at den nye meglervirksomheten har en innretning og en kostnadsbase som gjør at de vil takle nettopp dette.

- Gode nyheter for de fleste

Hovland sier i børsmeldingen at de ikke er bekymret for boligprisutviklingen i Oslo. Banken mener utviklingen skyldes nye forskrifter på boliglån og mange nybygg på vei inn i markedet, og at innstrammingene vil bety at et krakk er mindre sannsynlig.

- Et roligere boligmarked er gode nyheter for de aller fleste. Ikke minst kan førstegangskjøperne glede seg over utviklingen, sier Hovland i meldingen.

I første halvår i fjor hadde banken ni millioner kroner i tap på utlån, mens de nå inntektsfører 12 millioner kroner på grunn av reversering av tidligere tap.