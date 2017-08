Norske Skogs gjeldsfrist utsatt i én uke

Saken oppdateres.

Den opprinnelige fristen går ut ved midnatt natt til lørdag New York-tid, det vil si klokken 6 lørdag morgen i Norge.

- Vi er glade for at sentrale aksjeeiere er villige til å støtte selskapets aktivitet gjennom likviditetsmidler som lån, sier Norske Skog-sjef Lars P. S. Sperre i børsmeldingen.

Norske Skog sliter med rentebærende gjeld på nesten 6,4 milliarder kroner. Gjelden skriver seg fra omfattende oppkjøp på 1990- og 2000-tallet i Europa, Sør-Amerika, Asia, New Zealand og Australia.

Johan Hustad, professor i energiforskning, direktør ved NTNU Energi og tidligere prorektor for innovasjon og nyskaping ved universitetet, mener at konkurs fremstår som det beste av Norske Skogs alternativer for fremtiden, i hvert fall for de to norske fabrikkene.

- Konkurs skaper flere muligheter enn en redningsaksjon. Ved en konkurs vil de norske fabrikkene sannsynligvis bli kjøpt opp. Det vil åpne for videre drift og omlegging. Omstilling til annen type treforedling vil kreve store investeringer, men det er bedre enn å satse videre på et så smalt produkt som avispapir, sier Hustad.

Norske Skogs to norske fabrikker, Skogn i Levanger og Saugbrugs i Halden, er heleide datterselskaper i det kriserammede konsernet. Begge gjør det økonomisk bra, i motsetning til noen av de fem utenlandske fabrikkene.