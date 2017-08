Anbefaler folk som skal til Trondheim å leie hotell på Gardermoen og dagpendle

Trump møtt av protester i New York

Saken oppdateres.

Tirsdag formiddag åpnet fiskeriminister Per Sandberg Aqua Nor på Trondheim spektrum. Messa har vokst fra år til år, og i år har den over 600 utstillere og 80 seminarer.

Messa er ei fagmesse som nærmest utelukkende tiltrekker seg folk i bransjen, ifølge pressekontakt Erik Hempel.

- Det er enorm interesse for messa, og det er den største messa i verden for oppdrett. Vi har hatt en økning i antall utstillere på 10 prosent sammenlignet med sist gang den ble arrangert for to år siden.

Hempel regner med at det vil komme mellom 22 000 og 25 000 personer innom messa i løpet av de fire dagene messa arrangeres. I så fall vil det være ny rekord. For to år siden var det rundt 21 000 innom messa.

Aqua Nor arrangeres annethvert år i Trondheim spektrum. I årene mellom arrangeres fiskerimessa Nor-Fishing.

Må ligge over i Steinkjer

Like sikkert som at messa blir arrangert, er det at alle hotellrom i Trondheim blir opptatte så lenge messa varer.

Hempel forteller at det har vært så å si utsolgt i byen akkurat denne helga siden mai.

- Jeg har i fullt alvor anbefalt folk å bo på hotell på Gardermoen under messa, og så ta fly oppover på morgenen og tilbake på kvelden, sier Hempel.

Lisbeth Fallan, internasjonal salgssjef og pressekontakt for Visit Trondheim, bekrefter at det er vanskelig å få overnatting akkurat nå.

- De som sliter med å få hotellrom er de som kommer nå og skal være i byen av andre grunner. Kunder og utstillere bestiller i god tid i forveien, så de får stort sett plass. Men jeg har hørt om at folk har blitt anbefalt hotell i Steinkjer, sier Fallan.

Stiller ut båter og havmerder

De aller fleste av utstillerne har fått plass i lokalene i Trondheim spektrum. I tillegg har utstillere som vil vise frem båter, oppdrettsmerder og annet utstyr det ikke er plass til i lokalene på Øya fått plass ved Skansen i Ila.

- Vi har tolv utstillere som har med seg flytende utstillinger, deriblant båter og merder. Dette er den eneste utstillingen i verden som også har mulighet til å vise fullskala anlegg på vannet, sier Hempel.

Til stede på messa er også kronprins Haakon. Han var til stede under åpningen, og vil besøke utstillere på messa tirsdag.

